Luana, morta in fabbrica a 22 anni, è il simbolo di una generazione perduta e ignorata. Mentre la politica resta indifferente

. Voglio scrivere anche che era bella, pure se qualcuno storcerà il naso, già lo so: che c’entra che fosse bella? Nulla c’entra. Nulla. Però è proprio così:. Aveva avuto un bambino a 17 anni, poi si era ritrovata presto sola, e alla fine aveva lasciato la scuola. Da qualche mese lavorava in una fabbrica tessile, a Prato. Sua madre oggi racconta che di quel lavoro era felice, Luana, perché. Così ha detto: libera. Ieri mattina il suo corpo è stato risucchiato dai rullidell’orditoio a cui era addetta, e i vigili del fuoco per liberarla ci hanno messo due ore. A casa di Luana, dove c’era sua madre col piccolo di 5 anni, sono andati due carabinieri: Signora, non sappiamo come dirglielo, sua figlia è morta. Ho scoperto ieri cosa sia un orditoio: è la macchina che crea la trama dei tessuti. I fili dell’ordito vengono sistemati ben tesi sui subbi, che sono grossi rulli di metallo, poi i subbi sono caricati sui telai. Luana è finita stritolata in quei subbi, a 22 anni. Adesso potrei ricordarvi dei, potrei parlarvi di quelli che probabilmente, potrei snocciolarvi i soliti, che fanno impressione a leggerli perché parlano, numeri dopo numeri, percentuali dopo percentuali, di unadallaeconomica prima, dalpoi. Una generazione perduta nella sostanziale indifferenza di un’intera classe politica, di un’intera classe dirigente. Da anni. Oggi,che durano il tempo di un titolo su un giornale,. E allora, ve lo dico: non se ne può più di, di vederli bersaglio di ogni. Li chiamano smidollati, sdraiati, ignoranti, fancazzisti. C’è un’intera letteratura, un’intera massa critica benpensante che punta il dito contro i ventenni e i trentenni, ritenendoli implicitamente responsabili della disoccupazione dilagante, della mancanza di opportunità, dell’assenza di prospettive. Ebbene:, una volta per tutte.