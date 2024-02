Whitney Wolfe Herd: "Molestata sul lavoro dal mio ex, ho fondato una app di incontri per sole donne. E oggi sono miliardaria"

"Fai la prima mossa e vai sempre avanti, qualunque cosa accada". No, non è la classica frase motivazionale: chi l’ha scritta ne è l’incarnazione vivente.è un’imprenditrice americana che di prime mosse di successo ne sa qualcosa.e ora a capo del social (e app) di incontri, è la più giovane donna della storia ad avere, dopo l’esordio sul mercato azionario, ha ottenuto anche il primato di più giovane miliardaria self-made del mondo.Wolfe Herd possiede quasi il 12% della società, che al momento vale. Numeri che fanno tremare al solo pensiero, anche perché la strada, per la ragazza nata ae laureata in, non è stata sempre così in discesa. Ma non le sono mai mancati il coraggio e la grinta per andare avanti, qualunque cosa accadesse. Nel 2010 apre la sua prima: comincia a vendere borse di bamboo e devolve il ricavato alle zone delcolpite dal disastro ambientale della. Aentra a far parte del team di sviluppo dir, una tra le più famose e usateal mondo. A Whitney affidano il posto died è lei a scegliere il, che in italiano si traduce con “cosa infiammabile”.Con Tinder si incendia la carriera di Wolfe Herd, perché diventa in pochissimo tempo un successo mondiale. Un fuoco che però brucia solo per due anni: ", non vedevo più una carriera per me – ricorda – Avevo 24 anni, avevo fondato una delle più celebri, ma Internet mi odiava. Allora mi sono svegliata un giorno e mi sono detta ora è tempo di ricostruirmi". Dopo aver lasciato, altro cofounder in Tinder, quest’ultimoe durante i meeting di lavoro, con la compiacenza dell’allora Ceo.e la cita in giudizio per. Una scelta che alimenta l’odio verso di lei anche in Rete. "Non l’ho fatto per soldi, ma per il mio duro lavoro. Volevano cancellarmi dalla storia dell’azienda. Non voglio prendermi il merito di Tinder, ma ho avuto un ruolo importante nel team e volevo che questo fosse chiaro al mondo". Nel frattempo la fiamma dentro di lei non si è completamente spenta e già nel 2014 inizia a abbozzare una nuova idea di business:che avrebbe fatto concorrenza a Instagram. Poi, una sera, l’appuntamento col destino. Vedendo la, una danza nella quale solo le donne possono invitare gli uomini a ballare con loro, le viene un’idea: realizzaredove sono, inviare il primo messaggio. Nasce, una società di social media che gestisce l’applicazione di incontri online facilitando la comunicazione tra gli utenti interessati. La sua missione è ben precisa:. Whitney combatte contro i pregiudizi della gente: "Mentre costruivamo Bumble ci dicevano che", ha raccontato. Obiezioni che non hanno fatto altro che alimentare la sua volontà di andare avanti. In un post sudel 2017, raggiunti iha ricordato gli inizi, quando per convincere i primi 100 utenti a scaricare l’app ha fatto di tutto: dal distribuire biscotti di Bumble in cambio di download, al vestire il suo cane come un’ape, all’appendere striscioni ovunque. Strategia che si è dimostrata di successo:, quando ancora non era quotato in Borsa. Ma Bumble negli anni è diventato qualcosa in più di un’app di dating per donne: ci sono delle feature che favoriscono le utenti nel, altre invece che le aiutano a. L’azienda è impegnata molto sul fronte politico: proprio da una battaglia di Whitney è passata unachequando non richiesto espressamente da una utente. Mentre il team lavora per estendere questa legge anche nello. Dietro il successo di quest’app – che oggi conta più diin Texas e uffici anche a– c’è molto di più. C’è il successo di una donna che si è fatta da sola e che con determinazione e tenacia ha cambiato un certo modo di vedere il mondo. Anche se per ora rimane una mosca bianca nel suo settore: sulo scorso anno, solo. Ma Wolfe Herd non perde la speranza per il futuro e lancia un appello a tutta le donne che vogliono fare: "Una donna per stare al comando non deve aspettare che qualcuno apra le porte al posto suo. Se le sue braccia funzionano bene, deve farlo da sola. Solo così avrà rispetto per se stessa e guadagnerà il rispetto degli altri".