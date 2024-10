Dalle connessioni nascono sinergie e opportunità

"Essere partner di Luce! nella realizzazione del Premio dedicato alle startup più innovative ed inclusive del nostro Paese, rende noi di StartupItalia particolarmente orgogliosi. Abbiamo sposato con entusiasmo e fin dal principio questa iniziativa che procede benissimo, sia per il numero delle concorrenti partecipanti a questa sua seconda edizione, sia per l’importante possibilità che ha rappresentato per noi di contribuire a far conoscere la vincitrice dello scorso anno, Fody, ma non solo. Diverse sono state infatti le occasioni di visibilità da cui, sono certa, Fody ha saputo trarre profitto. StartupItalia ha sempre avuto un occhio sull’inclusività, partendo con un primo progetto dedicato all’empowerment delle donne e all’importanza di trovare un nuovo modello di leadership, che ci piace definire anche al femminile.

StartupItalia nasce proprio con l’obiettivo di mettere in connessione l’ecosistema italiano dell’innovazione che ruota intorno alle aziende, dalle startup agli investitori e, negli ultimi anni, anche le medie e piccole imprese, di cui il nostro territorio nazionale è molto ricco, di modo da innescare collaborazioni ed occasioni reciproche che possano a loro volta generare un impatto positivo sull’economia del Paese. A questo scopo sarà di particolare importanza il Festival di Luce!, il prossimo 19 ottobre a Firenze, che permetterà alle startup di incontrarsi, sedersi ai tavoli e di allargare il proprio business. Il 17 dicembre inoltre organizzeremo StartupItalia Open Summit (SIOS), alla Borsa Italiana di Milano, durante il quale faremo il punto sulle startup nella nostra Penisola, premieremo la vincitrice di quest’anno e genereremo ulteriori occasioni di incontro per innescare quel circolo virtuoso che porta a crescere tutti e ad avere un impatto positivo sull’intero Sistema Paese".