Edenpark, la filosofia dell’outdoor. Quando anche lo spazio è inclusivo

Edenpark, prezioso partner del Festival di Luce!.

Con oltre 10 anni di storia nel mondo dell’outdoor, Edenpark ha creato una realtà consolidata, fatta

dai migliori prodotti dei brand più prestigiosi e da uno staff che accompagna il cliente alla ricerca di

uno spazio esterno inimitabile. Una vera e propria filosofia quella di Edenpark. ‘Living with Architude’ è osservare

la bellezza dell’outdoor in ogni cosa e vivere i momenti all’aria aperta con la consapevolezza di godere di attimi di serenità in quegli stessi spazi, con concretezza ed empatia, per noi e per gli altri. Proprio per questo motivo l’azienda ha scelto di essere partner del Festival di Luce! Ogni allestimento nasce in fatti dalla consapevolezza di avere di fronte uno spazio ogni volta diverso, con le proprie caratteristiche e particolarità.