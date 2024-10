Garantire un equo progresso

Luce! è un’iniziativa che sentiamo vicina ai valori di Mundys, leader internazionale nel settore delle infrastrutture. La Capogruppo ha infatti deciso di partecipare al progetto Luce! per contribuire attivamente alla costruzione della comunità del futuro, basata su principi di inclusione, sostenibilità e innovazione. Mundys, infatti, promuove e divulga una cultura pronta a rispondere alle nuove esigenze della società, cogliendo le crescenti opportunità dell’ecosistema della mobilità per creare - attraverso i pilastri della sostenibilità e l’innovazione tecnologica - un’esperienza di viaggio unica, che tiene al centro chi viaggia.

L’intelligenza artificiale rappresenta una delle sfide più affascinanti e complesse del nostro tempo. Se da una parte permette di automatizzare attività ripetitive, liberando tempo per l’innovazione e l’esplorazione di nuove idee, dall’altra, se non governata con criteri etici e di inclusione, rischia di aggravare le disuguaglianze esistenti.

Tuttavia, credo fermamente che l’intelligenza artificiale debba essere vista come un elemento che crei valore e un completamento del talento umano, non un sostituto. Immaginiamo un futuro dove la tecnologia abbatta le barriere offrendo strumenti per bilanciare disparità, indipendentemente dal genere, dall’etnia o dal background economico. Un alleato chiave nella democratizzazione delle risorse e delle conoscenze. In un mondo sempre più dominato dall’innovazione tecnologica, è fondamentale garantire un progresso equo, inclusivo ed etico in cui l’AI sia uno strumento al servizio di tutti.