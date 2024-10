’Ho paura di tutto’ è un inno all’accettazione. Se abbiamo timore, siamo ancora svegli

Dopo un’estate che li ha visti impegnati sia sui palchi in giro per l’Italia che in studio di registrazione, i Santi Francesi sono tornati con nuova musica: è uscito proprio ieri il nuovo singolo "Ho paura di tutto", disponibile per la programmazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali, pubblicato da Numero Uno/Sony Music Italy.

Una canzone che anticipa l’ep "Potrebbe non avere peso"

che verrà pubblicato venerdì 8 novembre,

un progetto in studio ma con una spiccata vocazione live comprensibile sin dalle prime note di "Ho paura di tutto".

"La canzone – precisano Alessandro De Santis e Mario Francese - anche a livello di sonorità e groove, non lascia spazio a paralisi di nessun tipo, è anzi un inno all’accettazione della paura in quanto motore salvifico per eccellenza: se abbiamo paura, siamo ancora svegli".