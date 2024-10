Niente smartphone e social a chi ha meno di 14 anni

Dai pedagogisti al mondo dello spettacolo, dagli intellettuali ai politici. Sono in tanti a chiedere al governo un’ulteriore stretta sugli smartphone: niente telefoni personali a chi ha meno di 14 anni, nessun profilo social per gli under 16. L’appello, firmato appunto da esperti e non solo, arriva dopo il divieto di utilizzo degli smartphone in classe fino alla terza media, anche per scopi didattici, fortemente voluto dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Secondo gli esperti, i danni che subiscono i bambini e le bambine interagendo con schermi e strumenti tecnologici sono di due tipi: "uno diretto, legato alla dipendenza" e "uno indiretto, perché l’interazione con gli schermi impedirebbe di vivere nella vita reale le esperienze fondamentali per un corretto allenamento alla vita".