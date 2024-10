Nuove tecnologie: un’opportunità per i giovani. Serve intensificare l’educazione digitale

"Ogni generazione, seppur in modo diverso, è protagonista del cambiamento in atto. I giovani di oggi non sono da meno. Più istruzione, più informazione, più consapevolezze vuol dire per le nuove generazioni maggiori opportunità e scelte. Ma questa condizione privilegiata non è priva di aspetti negativi. Perché per gli stessi motivi essi sono più esposti a pressioni e aspettative. Stesso discorso vale per le nuove tecnologie. Da una parte il loro utilizzo rende i giovani più attenti osservatori del mondo che li circonda e quindi stimolati nel trovare soluzioni. Sono aperti, globali, inclusivi, costantemente connessi e per questo creatori di una nuova comunità. Dall’altra sono sovraesposti alle trappole e agli inganni delle nuove tecnologie, bombardati da una comunicazione troppo veloce e per questo superficiale, da informazioni scorrette che mettono a dura prova il loro spirito critico nonché la loro capacità di distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è, messaggi e modelli non sempre positivi, e poi ancora una quotidianità digitale che rompe di prepotenza i muri della sfera privata, di fatto svuotando il concetto di privacy.

Tutti motivi per cui è necessario intensificare e qualificare le azioni di educazione digitale, attraverso cui fornire loro i giusti strumenti per riuscire a navigare in sicurezza in questo mare magnum che è il web, senza lasciare nessuno indietro".