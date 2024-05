Torna il “Premio Luce! Startup inclusiva”. Al via da oggi la seconda edizione dell’iniziativa del gruppo Monrif dedicata alle realtà più innovative nel sociale. L’award partner è ancora Rekeep Da oggi, 23 maggio, fino al 7 luglio le aziende italiane che si sono distinte per progetti altamente innovativi e di ricerca nei campi dell’inclusione sociale, la battaglia contro il gender gap, la sostenibilità ambientale e diritti civili possono candidarsi. La premiazione in occasione del festival di Luce! sabato 19 ottobre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze. Il premio è in collaborazione con Rekeep e StartupItalia