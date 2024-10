Promuovere un uso etico e sostenibile. La persona e la sua dignità sempre al centro

L’Intelligenza Artificiale rappresenta una straordinaria opportunità per il futuro, ma richiede attenzione e responsabilità. Con la nuova legge regionale sull’innovazione, attualmente in discussione in Consiglio, la Toscana si propone di creare un quadro normativo che metta la tecnologia al servizio dell’uomo. L’obiettivo è promuovere un uso etico e sostenibile dell’IA, ponendo al centro la persona, i suoi diritti e la sua dignità, in linea con l’AI Act dell’Unione Europea. Dobbiamo essere orgogliosi che l’Europa sia la prima a regolamentare questa tecnologia per garantire sicurezza e trasparenza. La vera sfida sta nel trasformare i benefici dell’IA in miglioramenti concreti per la vita quotidiana, ma assicurando sempre la protezione della privacy e dei diritti fondamentali. Nella legge regionale, vorrei introdurre il diritto all’alfabetizzazione sull’IA, affinché tutti possano acquisire le competenze necessarie per comprendere e utilizzare queste tecnologie. Questa formazione coinvolgerà non solo gli studenti, ma anche i lavoratori, affinché diventino protagonisti attivi del cambiamento, migliorando la loro produttività e le condizioni di lavoro. Governare l’innovazione significa garantire un accesso equo alle opportunità digitali, creando un ecosistema in cui nessuno venga lasciato indietro.

Il nostro obiettivo è generare nuovo lavoro e crescita economica, ridurre le disuguaglianze e migliorare il benessere dei cittadini. La Toscana e l’Europa devono guidare questo processo, ponendo l’essere umano al centro e usando l’IA come strumento per costruire un futuro desiderabile per tutti.