Puntare sul confronto e sull’apertura verso l’esterno

In Rekeep da 7 anni, Eleonora Santoro è attualmente Head of Innovation & ESG Rappresenta l’azienda in diverse organizzazioni che hanno come obiettivo primario favorire la transizione ecologica e digitale, come Impronta Etica e il Competence Center nazionale BI-REX Laureata in Scienze Politiche, specializzata nella gestione dei processi di innovazione (Politecnico di Milano Graduate School of Management)