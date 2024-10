Roy Roger’s veste lo staff di Luce!. È il brand del denim Made in Italy

Roy Rogers’s – primo jeans italiano dal 1952 – è al fianco di Luce! per il Festival di oggi a Palazzo Vecchio. Il brand toscano infatti veste lo staff dell’accoglienza per l’appuntamento fiorentino che celebra il quarto anno del nostro canale dedicato a inclusione e diritti di genere . E non poteva esserci marchio migliore per esprimere i concetti di qualità, inclusione e territorialità nel variegato mondo della moda.

Un brand che attinge sempre dal suo importante archivio ed è da questo fondamentale heritage che nascono tutte le collezioni contraddistinte dalla grande capacità del marchio di guardare al futuro e alle nuove generazioni. Roy Roger’s è dunque event supporter in virtù anche dell’attenzione che da sempre attribuisce a eventi di valore in Toscana.