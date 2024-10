Sky dalla parte delle donne. L’impegno del canale all news

Sky è media partner del Festival di Luce! Come il canale online del gruppo QN il network condivide tante battaglie come quella contro la violenza sulle donne. Dall’ottobre 2021, Sky TG24 ha lanciato ’Basta’ una campagna per raccontare le storie di donne strappate alla vita da un membro della loro cerchia sociale, uccise per la sola colpa di essere donne e di aver rivendicato il proprio diritto all’autodeterminazione. Un tema per il quale il canale all news diretto da Giuseppe De Bellis si è impegnato in prima linea al fine di promuovere i valori dell’uguaglianza di genere con contenuti sempre aggiornati sul sito della testata e su tutti i suoi canali social.