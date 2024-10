Startup più inclusiva. Il premio

Sono 17 le realtà arrivate in finale del ’Premio Luce! Startup Inclusiva’. Attentamente selezionate da StartupItalia, Rekeep e Luce! tra queste sarà proclamata la vincitrice del riconoscimento, che sarà consegnato oggi in occasione del Festival di Luce! Le finaliste sono: Ugo Personal Caregiver, Con4Us, Pausetiv, Trails, Travelin, WillEASY, FlorenceCare, WeGlad, QuestIT, Qomprendo, Includia, Etrash, Handy Signs, Rosso, Be my hero, Ellycode, Neuture AI.

Un grande successo per la seconda edizione del Premio Luce! Startup Inclusiva, frutto anche della fondamentale collaborazione con StartupItalia, la media company fondata nel 2013 con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’innovazione per creare valore e generare un impatto positivo sul mondo del lavoro e dell’impresa in tutto il Paese; e Rekeep, il primo Gruppo in Italia nell’Integrated Facility Management. Tra i criteri di selezione valutati c’erano: la rilevanza dell’innovazione, il livello di coerenza dei progetti con i temi del bando, l’originalità e adeguatezza della soluzione innovativa, lo stato di avanzamento dell’iniziativa e potenzialità applicative. Il tema di quest’anno è “Intelligenza umana e intelligenza artificiale, per un futuro inclusivo e di coesione sociale“, ovvero lo stesso scelto per la quarta edizione del Festival di Luce!, e coinvolge così in maniera attiva le startup che si distinguono nell’integrare in modo inclusivo le intelligenze umane e artificiali.