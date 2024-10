Stile di vita più salutare con un’app

La solidarietà incontra l’IA con la app 4Habits, programmata per migliorare la qualità della vita degli anziani attraverso sofisticati algoritmi. Per la sua creazione sono state analizzate le abitudini e i comportamenti di 200 soggetti, dalla pianificazione dei pasti agli esercizi fisici e cognitivi. La app rientra nel progetto Più 5, realizzato dalla Cooperativa Sociale Sintesi Minerva e l’azienda Xmetrix s.r.l. con il contributo di Fondazione CR Firenze, con il patrocinio della Società della Salute di Firenze e della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa con la collaborazione della ASL Toscana Centro. L’idea nasce dall’analisi del report Indicatori demografici 2021 dell’ISTAT che racconta come l’aspettativa di vita in Italia sia simile a quella della Svezia - 82,4 anni, uno dei migliori risultati europei - ma i cittadini svedesi di 65 anni hanno un’aspettativa di vita in buona salute superiore di più di 5 anni rispetto agli italiani. Il progetto Più 5 mira proprio a colmare questo gap con la app 4Habits (iOS e Android) con cui gli utenti ricevono strategie personalizzate, consigli alimentari, esercizi adatti alla propria condizione e fascia d’età, tecniche di gestione dello stress e esercizi per migliorare le proprie attività cognitive.

Consentendo così di ridurre molte malattie croniche tipicamente legate all’età e migliorare la qualità di vita. "Il progetto ha il merito di aver saputo sfruttare le tecnologie al servizio di un segmento importante di popolazione – afferma Gabriele Gori, Dg della Fondazione CR Firenze – I dispositivi mobili diventano un prezioso supporto alla salute".