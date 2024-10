Una società giusta. Reale e digitale

di Teresa Scarcella

e Marianna Grazi

L’Intelligenza Artificiale potrà aiutare nella costruzione di una società più inclusiva? Lo abbiamo chiesto direttamente a lei e la risposta è stata convincente: "Sì, ha il potenziale. Tuttavia, il suo impatto dipende da come viene progettata, implementata e utilizzata". Su questo qualsiasi intelligenza, che sia artificiale o umana, concorderà. In quali ambiti si potrà misurare il suo contributo? Nella lunga risposta del chat bot ci vengono forniti molti esempi: accessibilità per persone con disabilità, istruzione personalizzata, inclusione economica e finanziaria, riduzione dei bias nei processi decisionali, salute. In pratica il potenziale che abbiamo tra le mani è enorme, ma per valorizzarlo appieno è necessario maneggiarlo con cura, consapevolezza ed etica.

Di queste responsabilità, di quelle umane per intendersi, si parla oggi alla quarta edizione del Festival di Luce!, magazine online del gruppo Monrif che fin dalla sua nascita si impegna a creare, insieme alla sua community, una coscienza collettiva scevra da pregiudizi e da stereotipi partendo dalla selezione delle notizie fino al modo in cui esse vengono raccontate e veicolate. Gli invitati al compleanno di Luce! sono chiamati a delineare le opportunità e i rischi che l’IA aprirà nei vari settori di cui sono tra i massimi esperti.

A fare gli onori di casa la direttrice Agnese Pini e la sindaca di Firenze Sara Funaro, mentre la conduzione è di Monica Peruzzi. A Davide Avolio il compito di rompere il ghiaccio parlando di poesia ed emotività. Ma i temi internazionali e locali sono al centro della narrazione. A partire dall’importante presenza dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e cui fanno seguito il governatore toscano Eugenio Giani e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Focus sui giovani con il direttore dell’ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia e la presenza di tanti studenti. Di istruzione e lavoro parlano Valerio Mammone, Dianora Bardi e Rebecca Cimbalo; il tema dei diritti finisce sotto la lente di Gherardo Colombo. La fisica sul palco con la ’rockstar’ Gabriella Greison; ricerca e tecnologia al centro della chiacchierata tra Sabina Nuti, Ruben Razzante, Michele Canova e Lucia Monaci e poi tra Simona Piva, Mara Tanelli, Luisa Bagnoli.

Pietro Morello (nel pomeriggio) vola alto con le sue esperienze per il mondo. Linguaggio inclusivo e rispettoso è invece il tema del panel con Francesca Vecchioni, Anna Loretoni, Ivan Cotroneo, Luca Trapanese e Valentina Petrillo. Il lavoro e i diritti con il segretario della Cgil Maurizio Landini intervistato da Agnese Pini e, a seguire, la sua ’chiacchierata’ con Gianluca Gazzoli. Caterina Balivo fa invece le carte all’amore ai tempi dell’IA; Enrico Galiano porta sul palco il suo ultimo libro ’Una vita non basta’. Spazio anche alla vincitrice del Premio Luce! Startup Inclusiva con Eleonora Santoro e Chiara Trombetta. Emozioni in note con il maestro Giovanni Allevi e la sua toccante testimonianza. Sul palco ci sono anche Noemi, Gaia e i Santi Francesi. Melodie inclusive per una giornata del tutto speciale.