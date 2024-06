A 105 anni ottiene il master: "Ho aspettato a lungo per questo"

C'è davvero un tempo "giusto" per fare ogni cosa? A quanto pare no. E di questo ne sa qualcosa Virginia Hislop che ha impiegato 83 anni per ottenere il suo master alla Stanford University. Ora, a 105 anni si è finalmente laureata. La sua storia è raccontata dai più grandi media americani.

L'abbandono degli studi

Chiariamo subito una cosa. La donna non ci ha messo così tanto tempo perché non ha avuto voglia di studiare ma per cause di forza maggiori. Hislop ha infatti dovuto lasciare Stanford all'inizio del 1941 quando il suo fidanzato, George, fu chiamato a servire nella seconda guerra mondiale. Incapace di completare la sua tesi, ha deciso di mettere in attesa la sua laurea per crescere la loro famiglia a Washington. Il viaggio di formazione della 105enne a Stanford è iniziato nel lontano 1936 quando si è iscritta al corso di laurea in educazione. Pochi anni dopo, ha completato questo percorso ed è immediatamente passata ai suoi studi post-laurea, guidata dalla sua ambizione di insegnare dopo l'università.

Poi l'arrivo della guerra che ha messo in stand-by il suo più grande sogno. Concentrarsi sulla famiglia a qual tempo, era visto come l'apice del sacrificio americano, e lei lasciò Stanford per sposare George prima del suo dispiegamento, per poi andare in luna di miele in Oklahoma vicino alla base dell'esercito del marito a Fort Sill.

La donna e la sua dedizione verso la scuola

Dopo la fine della guerra, la coppia si è trasferita a Yakima, Washington, dove ha cresciuto i suoi due figli. "Non ho potuto insegnare, ma ho dato una grossa mano nei comitati e nei consigli di amministrazione cercando di migliorare le opportunità educative ogni volta che ne ho avuto la possibilità", ha detto Hislop al Yakima Herald-Republic in un'intervista esclusiva nel 2018.

Ma non è tutto qui perché la donna ha anche raccolto fondi per la Heritage University, un'istituzione fondata e guidata da donne, e ha contribuito a raccogliere anche 6 milioni di dollari per gli studenti che desideravano frequentare la scuola, ma non ne avevano le possibilità.

La consegna del diploma (Foto ABC News)

L'ottenimento del master

Poi finalmente la chiusura perfetta di un cerchio con l'ottenimento del master. "Oddio, ho aspettato a lungo per questo", ha detto Hislop, acclamata dalla sua famiglia, dai suoi nipoti e dalla classe di laurea del 2024, sul palco della Stanford University.

"Una feroce sostenitrice dell'opportunità di apprendimento”

Gioia che anche il rettore Schwartz non ha saputo trattenere al momento della consegna del meritato diploma rosso, descrivendola come "una feroce sostenitrice dell'equità e dell'opportunità di apprendimento". Per molte persone la laurea è un distintivo di realizzazione, ed è stato bello poter celebrare una persona che aveva così a cuore l'apprendimento e che ha dedicato la sua vita a quello degli altri", ha detto l'uomo visibilmente commosso. Insomma, un chiaro esempio di chi non ha mai mollato e una chiara dimostrazione di come i sogni siano sempre realizzabili. Anche a 105 anni.