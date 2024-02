A Frolla la ricetta della felicità sa di biscotti: il progetto inclusivo per i ragazzi con disabilità

grande famiglia e "Prima di venire qui mi ponevo il problema del lavoro, non sapevo se ce l’avrei fatta a trovarne uno. Poi sulla mia strada ho incontrato Frolla che mi rende tanto felice, mi fa sentire utile e gratificata. Mi piace molto l’ambiente perché andiamo d’accordo, siamo davvero una

questo

è fondamentale su un posto di lavoro. Abbiamo un fuoco dentro e qui riusciamo a esprimerci".

Elisa, una dei ragazzi con disabilità Parola di, una dei

assunti da

Frolla,

biscottificio artigianale

di

San Paterniano di

Osimo, in provincia di Ancona,

frutto del

progetto di un pasticcere, Iacopo Corona, e un educatore, Gianluca Di Lorenzo.

Un biscotto di qualità

Ma attenzione. Chi pensa che l

a

cooperativa sociale

s

ia nata per stare in piedi facendo leva esclusivamente sulla solidarietà dei consumatori, si sbag

lia

di grosso. "

P

untiamo sulla qualità – precisa Corona –

e

non vogliamo

che

i nostri biscotti

vengano acquistati

per un senso di pena.

L’

obiettivo è vendere prodotti realizzati da disabili che pos

siedono

considerate

dal mondo del lavoro.

Le mie competenze di pasticcere si sono fuse con quelle di Gianluca, che

ha alle spalle

una grande esperienza nel sociale,

ed eccoci qua"

.

Come nasce Frolla

L’ini

ziativa

è partita nel 2018

sostenuta da

una campagna di crowfunding realizzata attraverso la piattaforma Eppela.

"Inizialmente avevamo

redatto

un business plan presentato alla Regione Marche

per accedere a

speciali

finanziamenti –

racconta Corona –.

Siamo stati inseriti nell’incubatore di start up The Hive e, per raccogliere ulteriori fondi,

abbiamo deciso

in un secondo momento

di

mobilita

rci

su Eppela, mettendo in vendita

gadget, tra cui utensili di cucina e magliette, con il nostro marchio. La risposta è stata positiva e, anche grazie alle donazioni di alcuni imprenditori della zona,

Frolla ha preso corpo".

La scelta del nome

è in linea con la filosofia del progetto

e

vuole esprimere

fedeltà al territorio

. "

Frolla rappresenta l’essenza della nostra idea, basata su elementi semplici come i nostri biscotti, ma non banali. Sforniamo un prodotto di nicchia, di

grande

qualità,

sviluppato

da ricette della tradizione rivisitate e riproposte in modo innovativo, anche attraverso l’utilizzo di farine

di

grani esclusivamente marchigiani".

La collaborazione vince anche sulla pandemia

Sono i ragazzi stessi a decidere in quale reparto lavorare. "Quando arrivano diamo loro la possibilità di sperimentare vari ruoli, dal magazzino al laboratorio,

ma sono

loro a stabilire dove fermarsi".

E lo spirito di collaborazione è

forte e condiviso

. "

Siamo entrati subito in sintonia con Frolla perché capisce

veramente

le esigenze di tutti noi.

Il

gruppo è meraviglioso, ci si aiuta l’un l’altro –

sottolinea Mirco, che dopo un incidente stradal

e

ha perso l’uso degli arti inferiori e in parte quello delle mani –.

Per esempio, dove non arrivo con le gambe trovo quelle dei miei colleghi. Per me Frolla è l’opportunità della dignità del lavoro , riesco a farlo col sorriso".

Le difficoltà dovute alla pandemia non hanno risparmiato il biscottificio marchigiano,

ma hanno dato vita all’ultima sfida

. "

Abbiamo reagito

– conclude Corona – potenziando il canale di vendita on line

e mettendo

su

strada il Frolla bus,

un servizio di colazioni itinerante,

che port

e

rà i nostri prodotti in giro per le piazze, le spiagge, i mercati e le fiere in tutta Italia".