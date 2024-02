Aaron Rose Philip nera, transgender e con disabilità: Moschino la fa salire in passerella alla NY Fashion week

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da aaron rose philip (@aaron___philip)

Vedere modelle nere sulle passerelle dell'alta moda, oramai, è diventata un'abitudine e non desta certo scandalo. Ma quello che ha fattoallacerto non passa inosservato. Anzi è passato come un uragano.. Inutile girarci intorno,che siamo abituati a veder sfilare, per quanto negli ultimi anni si parli molto dianche nel mondo della moda.Vent'anni, originaria di Antigua, Aaron si è trasferita con la famiglia nel Bronx (Stati Uniti) quando aveva appena tre anni.. Ma non le ha certo impedito di sognare, anzi. Guardando le sfilate, gli abiti, le modelle, in lei cresceva il desiderio di entrare in quell'. Poi,. Un altra barriera, vista da fuori, verso il cammino impossibile della moda. Per Aaron Rose, invece, ha rappresentato un gradino ulteriore verso il successo che lei stessa è riuscita a costruire. Attraverso uno strumento formidabile: la sua voce. A 12 anni, attraverso il suo, aveva iniziato a raccontare la sua malattia,. Poi, grazie ad u, diventato presto virale sui social, su di lei si sono accesi i riflettori della moda.Ha fatto proprie le. Dopo un periodo come modella freelance, grazie al suo costante impegno, è riuscita a essere. Nel 2019, poi, ha chiuso la sfilata di Willie Norris Workshop e nello stesso anno è apparsa nello show digitale di Collina Strada e nel lookbook del marchio. Dalle campagne alle passerelle:alla New York Fashion Week,, stilista, co proprietario e direttore creativo di Moschino l'ha infatti voluta tra le protagoniste della, una sfilata dal mood nostalgico ispirata al tema del tea party,. Per Aaron è stato un grande passo avanti nella sua battagli e - si spera - anche un segno tangibile di evoluzione a livello di rappresentazione e diversity. Commossa ed emozionata, ha postato sulla sua pagina Instagram il video della sfilata: "Troverò presto le parole... non ho quelle giuste in questo momento.".E sotto uno scatto, poco dopo, ha spiegato cosa abbia significato per lei quella sfilata: "e sono completamente grata a Dio e a tutti coloro che mi hanno mai sostenuto a qualsiasi titolo", ha scritto la modella, "". La modella, che, ma attraverso i canali social parla spesso di quanto siano capaci di fare le persone disabili nel mondo del lavoro, se vengono accolte, con la sua semplice presenza, ha avuto un impatto esplosivo nell'industria della moda. Quello che tutti ci auguriamo per il futuro è che Aaron Rose Philip, con il suo corpo, la sua disabilità, il suo colore della pelle e la sua identità sessuale