Addio barriere architettoniche: il sindaco di Belluno può finalmente entrare in ufficio

Cadono le barriere architettoniche

Le elezioni sono ormai quasi un lontano ricordo, ma per il nuovo, l'insediamento a Palazzo Rosso, sede del comune, è stato tutt'altro che immediato. Vittorioso al primo turno (con il 50,73% delle preferenze) al primo cittadino ci sono voluti esattamente, fino al 21 luglio, prima di poter. Perché tanta attesa? Andavano – letteralmente – buttate giù le barriere architettoniche che impedivano al 59enne di entrare nel suo studio, al primo piano del municipio.Da sportivo esperto qual è, Oscar De Pellegrin ha saputo attendere il momento in cui quell'ufficio sarebbe tornato ad essere a tutti gli effetti la, sia normodotati sia per chi, come lui, convive con una disabilità.in seguito ad un infortunio sul lavoro, il sindaco è stato uno degli atleti di punta della nazionale paralimpica , sia per quanto riguarda il tiro con l'arco, sia per il tiro a segno. Pochi giorni fa, infatti, nell’edificio di piazza Duomo sono terminati iper permettere anche alle persone in carrozzina o a chi abbia difficoltà motoria o a salire le scale, di raggiungere lo studio al primo piano. "adesso può davvero accogliere tutti: è stato sufficiente intervenire su un muro pere mettere così in collegamento la parte dell’ex tribunale servita dall’ascensore con quella di Palazzo Rosso. D’ora in avanti potrò ricevere i cittadini nell’ufficio istituzionale", racconta De Pellegrin.

Lo studio del sindaco, infatti, si trova in cima alle scale del municipio e in precedenza a dividere quel corridoio dall'ascensore che sale dall’ingresso principale, quello nell'ex palazzo del tribunale, c'era un muro. Una ditta specializzata lo ha buttato giù realizzando un varco, mentre sono statti gli stessi operai del Comune ad occuparsi della realizzazione della pedana e della porta in legno che divide i due immobili. Un cantiere semplice, ma risolutivo. Qualche settimana, in vista del primo Consiglio comunale, era stata installata una piccola pedana per permettere a De Pellegrin l’accesso all’area della giunta. "Il municipio è la casa dei cittadini e vorrei davvero che qui tutti i bellunesi si sentissero a proprio agio!". Anche per questo l'inquilino di Palazzo Rosso ha deciso che saranno previste giornate e orari di accesso libero, durante i quali sarà possibile incontrarlo senza appuntamento: "È giusto che non ci siano troppe difficoltà e lungaggini, voglio rendere il dialogo con le persone spontaneo e semplice e senza barriere di alcun tipo".