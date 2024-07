Agente penitenziaria fa sesso con un detenuto a Londra: il video virale su social

Fa sesso con un detenuto in cella. E filma il tutto per diffondere il video sui social. Una bravata finita male, un gioco di potere che forse sperava di far ‘fruttare’ in ben altro modo: oggi Linda De Sousa Abreu, comparirà davanti al tribunale di Uxbridge con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio.

La 31enne di Fulham (sud-ovest di Londra), è infatti un’agente di polizia penitenziaria brasiliana ma questa volta è stata lei a finire in manette (magari non solo volontariamente) dopo aver registrato il video spinto con un detenuto nel carcere HMP Wandsworth di Londra. Quella che i tabloid inglesi sostengono sia anche una modella su OnlyFans, è infatti sotto indagine – e in custodia cautelare – da parte della polizia metropolitana dopo che il filmato è diventato virale sui social.

Linda De Sousa Abreu

Nelle immagini, che hanno ottenuto migliaia di visualizzazioni sul web, la ragazza appare con l'uniforme da guardia carceraria mentre ha un rapporto con un uomo, un detenuto non identificato del carcere di categoria B a sud-ovest di Londra. Il filmato, che secondo il MailOnline è recente, sarebbe stato registrato da un altro recluso, il compagno di cella di uno dei protagonisti, con un cellulare. Le riprese mostrano un televisore e mucchi di vestiti ammassati su un letto a castello e l’uomo che riprende, che sta fumando, dice: “Ragazzi, abbiamo fatto la storia, ecco cosa vi dico”.

Ancora si sente la radiotrasmittente dell'agente, lasciata su un tavolino, gracchiare in continuazione mentre i suoi colleghi continuano a scambiarsi informazioni sugli altri canali, ignari di ciò che sta accadendo. A un certo punto, sembra che qualcuno cerchi di entrare nella cella, e si sente l'uomo che filma dire alla persona dall'altra parte della porta “dammi un attimo, un secondo” e, invitando il suo amico a continuare nell’atto sessuale, gira momentaneamente la videocamera e, sorridendo, dice: “È così che facciamo a Wandsworth”. E al compagno che sta facendo sesso: “Lo sai che sei un boss, vero?”.

Lo scandalo, che è uscito dai confini nazionali ed è stato ripreso anche dai media di altri Paesi, non sarebbe però una cosa isolata. Secondo le statistiche ufficiali, dal 2013 più di 80 agenti penitenziari sono stati licenziati o hanno ricevuto richiami per aver avuto relazioni con i detenuti: i dati del Ministero della Giustizia rivelano che fino all'anno scorso sono stati beccati 59 agenti di sesso femminile e 24 di sesso maschile. L'HMP Berwyn, nel Galles settentrionale, ha registrato il record peggiore, con 18 donne che hanno avuto rapporti sessuali con i detenuti dall'apertura del carcere nel 2017.

Costruita più di 170 anni fa, Wandsworth è invece una delle prigioni più antiche e famose del Paese. Ha avuto la sua parte di detenuti di alto profilo, da Oscar Wilde a, più recentemente, la stella del tennis andata in bancarotta Boris Becker. Qui secondo, indagini interne, il personale penitenziario ha problemi con la mancanza di esperienza, la cattiva gestione e con un “rapporto scarso o inesistente” con i detenuti. Molti soffrono di alti livelli di "burn-out", con un terzo dei detenuti che non è disponibile a lavorare ogni giorno. La violenza è un problema particolarmente sentito all'interno del carcere, con più di 10 aggressioni al personale ogni settimana.