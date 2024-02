Ambra e Alessia: "La nostra battaglia contro il tumore"

"Quando sono tornata all'Università ho pianto di gioia"

"La nostra vita è cambiata ma almeno è vita"

La pagina social Tumore Arcobaleno

Il messaggio del presidente della Toscana Eugenio Giani

Da uno sguardo è nata una amicizia "fortissima". Perché al tempo delle mascherine gli occhi erano l'unico mezzo di comunicazione, soprattutto tra. "Quando l’ho vista per la prima volta ho pensato ’guarda che fortuna, lei ha finito’". Ma parlando esce fuori che Ambra aveva ancora i capelli perché in realtà "era solo all’inizio del lungo calvario per sconfiggere il tumore ". "Io invece - racconta Alessia con un filo di voce - li avevo già persi e inizialmente l’ho invidiata per la sua bella chioma". Perché sì, il tumore ti cambia "non ti riconosci più allo specchio". E se sei negli anni migliori della vita, quelli della spensieratezza, "allora ti crolla il mondo addosso". Da quel primo sguardosi sono prese per mano e non si sono più lasciate: sono diventate amiche, confidenti, una la spalla dell’altra.Lo sguardo più sincero di chi "ti comprende completamente perché sta vivendo la tua stessa esperienza, condivide gli stessi timori e le stesse speranze".Alessia oggi ha 25 anni, invece Ambra 28. Da quando sono uscite dal reparto dia dicembre 2021, una operata e l’altra a fine terapia (azzerando il contro alla rovescia, iniziato nella primavera del 2021, e rivedendo la luce fuori dal reparto), non si sono perse. Anzi. Spesso si incontrano (Alessia è di Lucca e Ambra di Torre del Lago), si chiamano tutti i giorni, ed entrambe sono tornate tra i banchi di scuola a insegnare ai bambini. "E’ stata dura - confessa Ambra -. Sono rientrata qualche mese dopo la fine della cura e non conoscevo né gli alunni né i miei colleghi. A scuola sorridevo, ma poi a casa stavo veramente male. Era ancora tutto troppo nuovo dopo un’esperienza così forte". Anche Alessia racconta il suo ritorno alla "normalità" come la chiama lei, tra lavoro e studio. "Ero in treno e stavo tornando all’Università a Firenze, dove frequento la facoltà di Scienze della formazione primaria, e"."La malattia non finisce anche se il peggio è passato - aggiungono - abbiamo ancoradavanti a noi. Ma almeno siamo vive. Anche se la vita è cambiata, inevitabilmente, è vita". A vent’anni, i giovani si sentono invincibili. "E’ proprio così, ma io, per comprendere e sradicare l'indifferenza". "C’è chi infatti non ha capito e non è rimasto - spiegano -. C’è chi invece è stato al nostro fianco prima, durante e dopo il tumore". Di sicuro "i giovani oggi possono fare qualcosa nel loro piccolo per aiutare. Per esempio andando a donare il sangue , un gesto che può aiutare il prossimo".Nel frattempo la coppia di amiche ha aperto una pagina su Facebook e Instagram chiamata “Tumore Arcobaleno“ a sostegno delle persone che si ammalano. "Quando eravamo malate – raccontano – vedevamo solamente notizie su associazioni alla memoria di persone che non ce l’hanno fatta (che comunque ci hanno dato un supporto importantissimo e per questo le ringraziamo) oppure pagine commemorative. In quel momento era veramente demoralizzante. Così abbiamo deciso di creare qualcosa di nuovo raccontando la nostra storia dial prossimo". Le amiche, inoltre, hanno anche pubblicato il libro(Pacini Editore, 2022). Una raccolta di storie, poesie, illustrazioni per testimoniare la propria esperienza e quella di altri cinque amici-pazienti del reparto pisano."Sono due giovani ragazze che si sono conosciute in cura nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Pisa combattendo il tumore e". E' questo l'inizio del messaggio del presidente della Toscana,, indirizzato alle due ragazze e postato sul suo profilo Facebook. "Grazie per la vostra testimonianza e grazie alle donne e uomini del nostro sistema sanitario pubblico della Toscana che ogni giorno si prendono cura di ciascuno di noi!". "Quando mi sono svegliata e sono entrata su Facebook non potevo crederci - racconta la 25enne -. Ho chiamato subito Ambra tirandola giù dal letto". "E' veramente una grande emozione - dicono le ragazze -. A questo punto".