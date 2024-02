"Amici di strada, compagni di vita": il progetto di assistenza gratuita per i cani dei senzatetto

Spesso, per chi non ha più niente o non ha mai avuto niente, avere almeno accanto qualcuno che fa compagnia, anche solo con la sua presenza, può dare. Per questo a Milano è stato avviato un progetto tanto bello quanto importante per chi vive con un amico a quattro zampe. Si chiamae si rivolge agli animali, in particolare ai cani dei senzatetto. Vivere in strada significa soffrire la fame, il freddo, la mancanza di un riparo quanto di un rifugio dove sentirsi a casa., insieme a, con questa iniziativa vogliono aiutare gli homeless che possiedono un animale, come un cane o un gatto, per le cure e per le spese necessarie al loro benessere. In che modo? Gli operatori dell'associazione animalista avranno il compito di monitorare i punti nevralgici della città dove è già attivo Progetto Arca, che in 27 anni di attività nel capoluogo lombardo ha garantito pasti caldi, letti e visite mediche a 13mila persone. Il primo passo sarà quello di stabilire uncon le. Raccolte le richieste di aiuto e i bisogni per questi fedeli amici, i volontari offriranno, comprese tutte le vaccinazioni necessarie, la sterilizzazione e le eventuali cure complesse in caso di problemi di salute gravi. Ai loro padroni sarà inoltre, fornito il, in cui potranno trovare beni di prima necessità (come il cappottino in inverno e gli antiparassitari in estate), oltre a ciotola, guinzaglio, cibo, set di primo soccorso e tutto ciò che serve per migliorare il benessere degli animali e dei loro compagni di vita. L'intervento di Save The Dogs è rivolto in primis alle persone senza dimora del centro e della periferia milanese, chema che, per i motivi più svariati, hanno perso il lavoro, la casa, la rete delle relazioni famigliari e non possono contare su aiuti concreti e finalizzati. Ma hanno un posto, o meglio,: quello con il proprio amico a quattro zampe. E spesso antepongono il benessere di quest'ultimo prima del proprio.L’iniziativa, vista la sua importanza, intende abbracciare nel tempo l'intero territorio nazionale. "Da tempo valutavamo la possibilità di un intervento strutturato lungo le strade delle grandi città italiane, sul modello dell’inglese Street vet – ha spiegato, presidente di Save the Dogs –. Così, quando siamo entrati in contatto con Progetto Arca onlus, è nata subito una collaborazione nel capoluogo lombardo per creare una iniziativa che avesse come beneficiari. Questi cani, a oggi, i che si imbattono in queste storie difficili e se ne fanno carico con. Abbiamo già raccolto numerose testimonianze di persone con fragilità, ma tutte accomunate da un filo conduttore: l’amore incondizionato per i loro cani", aggiunge. "I nostri operatori e volontari delle Unità mobili incontrano ogni sera a Milano molte persone senza casa che vivono in strada con i loro cani, osservando come esista unalla base della loro vita insieme, un legame che permette alla persona fragile di affrontare con più forza le situazioni di emarginazione sociale", ha precisato, presidente della fondazione Progetto Arca. Per sostenere questi fedeli compagni e i loro padroni, per dar loro una speranza attraverso un aiuto concreto, l'associazione e la fondazione Arca lanciano un appello a, anche con un piccolo contributo, simbolico ma importantissimo. Perché per fare del bene basta anche un piccolo gesto e lo sanno bene questi animali, che nella vita non hanno mai chiesto altro che una carezza.