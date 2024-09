Dove trovare l'anima gemella? Al supermercato. Il trend virale in Spagna

Altro che discoteche o pub. Il posto migliore per trovare l'anima gemella è il supermarket o meglio il "Mercadona", la nota catena di grandi magazzini della penisola iberica. Siamo infatti in Spagna, dove su TikTok sta spopolando il trend "Ligar en Mercadona" cioè "Flirtare al Mercadona". Una moda che sta seducendo gli spagnoli, come testimoniano i video degli ultimi giorni sui social, dove si vedono quest'ultimi girovagare tra le corsie del grande emporio in cerca di un possibile incontro. Ma da chi è partita questa idea?

Horario especial de verano en Mercadona pic.twitter.com/yi0Yy9Bkgg — Rimanegra (@Rimanegra_) August 26, 2024

Le regole del gioco

Il fenomeno è partito da un video che la comica spagnola Vivy Lin ha lanciato su TikTok e Instagram, dove ha spiegato le regole e come prendere parte al gioco. Innanzitutto, bisognerà stare attenti all'orario. Sarà infatti la fascia oraria che va dalle 19 alle 20 il momento migliore per trovare l'anima gemella, il cosiddetto "hookup time", "momento di aggregazione" per intenderci. All'interno del carrello poi bisognerà avere un ananas capovolto, sarà infatti questo il segnale per far capire agli altri che si è disponibili a fare nuove conoscenze. Nel caso in cui si trovasse un'altra persona per noi attraente con il frutto rovesciato, bisognerà creare uno "scontro" urtando il suo carrello. L'equivalente di un like sui social o del vecchio piedino tra i banchi scolastici.

Vivy Lin sui social

Dimmi cosa compri e ti dirò cosa stai cercando

Ma le sorprese non finiscano qui. Bisognerà stare attenti anche agli altri prodotti all'interno del carrello. La cioccolata indica ad esempio la voglia di un'esperienza dolce e romantica. La conserva invece una storia seria che duri nel tempo. Infine, per chi ha le caramelle, un'avventura ricca di passione, ma a breve termine.

I due precedenti

In realtà il trend non è nuovo. Già nel 2017 un concorrente del programma "First Dates" aveva pensato a un format simile, poi arenatosi. Ancora prima, come ricorda il Messaggero, in Italia nel 2016 era stato fatto un esperimento simile. L'evento definito "il raduno dei single" portò decine di persone, che si erano date appuntamento tramite Facebook, all'Esselunga di via Papiniano a Milano. Grande successo, ma non ci fu un seguito.