Antigona sostiene l'esame di maturità dopo mesi di coma. "Ora sogno di diventare pasticciera"

"Abbiamo osato la speranza"

"Il sogno più grande? Diventare pasticciera"

La forza della vita che travalica i confini di un lungo e sofferto sonno.si è risvegliata. Davanti allo stupore dei medici e della sua famiglia. Dopo un intenso pianto di gioia tra le braccia della mamma ha espresso il suo desiderio: diplomarsi proprio come i suoi compagni. Ed è stata la commissione d'esame dell', dove la studentessa di origine albanese frequentava la classe quinta, a raggiungere la 19enne, nella stanza di ospedale, per permetterle di. Una storia di resilienza, termine ormai inflazionato, ma che descrive a pieno questo grande lieto fine."Lei crede nei miracoli? Io sì, perché questo è stato un miracolo". Così inizia la chiamata con la dirigente scolastica del plesso fiorentino,. Tutto ha avuto inizio alla fine del mese di aprile. "Antigona si trovava nella palestra della scuola insieme ai suoi compagni. Al termine di alcuni esercizi normali, improvvisamente è crollata sulla panchina accasciandosi sulla spalla di un compagno. A dare l'allarme è stato proprio il ragazzo, quando si è reso conto che Antigona stava male, era cianotica in volto e non c'era battito. Il docente ha chiamato subito aiuto e il vicepreside, il professor Francesco Trapani, si è fiondato a soccorrere la ragazza. Non si è mai arreso, nemmeno all'arrivo del 118, finché la studentessa non si è ripresa". Poi la corsa all'. "Intanto, sull'ambulanza la ragazza ha subito un secondo attacco cardiaco, ma è stata rianimata subito. Al Careggi è stata operata d'urgenza. Di lì a poco,, seguito da un coma profondamente lungo . Una situazione che giunta l'estate sembrava ormai irreversibile", evidenzia Cellai. Il 20 giugno si è riunita la commissione per l'esame di maturità che Antigona avrebbe dovuto sostenere insieme ai suoi compagni. "Quando siamo arrivati a parlare di lei, sono scese le lacrime - aggiunge -. Ma non ci siamo persi d'animo e insieme al presidente della commissione, il professor Sergio Berardi, abbiamo preso una decisione:, decidendo di istituire una, come nei casi di momentanea indisposizione dello studente".La ragazza è sempre stata nei pensieri di tutti. Le visite assidue al capezzale e poi una forte rete di solidarietà e sostegno dei docenti, preside, vicepreside e presidente della Commissione compresi, nei confronti della famiglia. Niente è cambiato fino a fine agosto quando, racconta Cellai:contro ogni previsione e noi abbiamo pianto di felicità". Laè stata immediata e formidabile, nonostante i tanti mesi allettata. Così è arrivato il via libera da parte della struttura ospedaliera per farle sostenere, dov'è tutt'ora ricoverata per la riabilitazione. "L'esame è andato benissimo - dice la preside - con un bel 85 su 100". Antigona ora guarda al futuro. "Cosa vorrai fare da grande?"., risponde emozionata. Sempre accanto a lei, mamma Edlira. "E lei signora?". Risponde con i lucciconi agli occhi: "Che tutti i desideri di mia figlia si possano realizzare, vederla felice. Questo sarà il secondo regalo più grande".