Assistenza gratuita a persone con disabilità per rifornimento carburante

“Assistenza gratuita al rifornimento di carburante per gli automobilisti con disabilità. Prendendo spunto da una mia proposta parlamentare, assegnata in Commissione nello scorso settembre e già recepita in Puglia durante la mia attività di consigliere regionale, ho presentato un emendamento alla legge sul turismo accessibile, in discussione alla Camera”.

Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo. "Ritengo - prosegue - sia un segnale di civiltà quello di consentire ai soggetti diversamente abili di ottenere gratuitamente il servizio, anche presso gli apparecchi di distribuzione self service, con l'applicazione del prezzo più basso praticato per tale modalità di riferimento”.

"Se passerà questa mia proposta emendativa - aggiunge Bellomo - e mi auguro che sia approvata all'unanimità, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, durante l'orario di servizio del personale addetto agli impianti di distribuzione stradale e autostradale, dovranno garantire questa particolare forma di sostegno agli automobilisti con disabilità titolari di contrassegno. Un piccolo gesto che ha un grande significato. Colmare un vuoto con un pieno, a volte, può valere più di mille parole”.