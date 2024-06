Brad Pitt, anche la figlia Shiloh rinnega il cognome del padre

Non ha voluto aspettare un giorno in più. Shiloh Nouvel Jolie-Pitt (ancora per poco Pitt) appena ha compiuto 18 anni (li ha fatti il 27 maggio) ha chiesto di eliminare dal suo il cognome del padre e lasciare, quindi, solo quello della madre. La notizia è stata riportata da TMZ, secondo cui la giovane ha firmato la richiesta legale nel giorno in cui gli Stati Uniti celebravano il Memorial Day. Mancherebbe quindi solo l’ok del giudice, dopodiché il cambio verrà ufficializzato.

Non è la prima della prole a prendere le distanze dal padre dopo il divorzio della coppia. Il primo a interrompere il rapporto con l’attore è stato Maddox, 22 anni, dopo aver assistito all’ormai celebre discussione tra i genitori sull’aereo che dalla Francia li riportava negli Stati Uniti

Ma non è finita qui. L’anno scorso è toccato a Zahara, 19 anni, e prima di lei lo aveva fatto Pax, oggi 20 anni, dopo aver detto che il padre era "una terribile persona". E la stessa cosa vorrebbe fare anche la più piccola, Vivienne che, in un programma del musical di Broadway The Ousiders prodotto dalla madre, la teenager si è fatta chiamare semplicemente Vivienne Jolie e non Jolie-Pitt,

Brad Pitt e Angelina Jolie si sono separati nel 2016 dopo due anni di matrimonio e 12 di vita in comune: è da allora che circolano indiscrezioni su tensioni tra l'attore e i figli.

I figli, tra l’altro, avrebbero seguito le orme della mamma: Angelina Jolie, nata Angelina Jolie Voight, rinunciò al nome del padre all'inizio della sua carriera facendosi chiamare con il nome della madre, l'attrice francese Marcheline Bertrand (che aveva scelto Jolie come secondo nome), per prendere le distanze dal padre con cui aveva avuto un rapporto tormentato dopo il divorzio dei genitori.