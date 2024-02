Calendario dell'Avvento: come nasce la tradizione di Natale che piace a grandi e piccini

Il periodo dell'Avvento: la secolarizzazione della liturgia

Le origini di questa tradizione

Un dono al giorno fino a Natale

Christkindleinhaus

(Casa di Cristo Bambino) che i genitori potevano riempire di cioccolatini, ai calendari già riempiti, all’Adventsbaum (Albero dell’Avvento) da decorare con angeli.

Strumento di propaganda durante il nazismo

La fortuna dal dopoguerra

Come ci raccontano le luminarie che stanno spuntando un po’ ovunque nelle nostre città, ilè oramai alle porte. E con esso sono alle porte anche tutte le tradizioni più o meno radicate nel tempo e nella cultura, che ci annunciano e ci preparano al grande evento. Tra queste, da un po’ di anni, immancabile,. Un oggetto che oramai sai è diffuso a macchia d’olio anche alle nostre latitudini. Ma che origini ha?Diciamo innanzitutto che l’Avvento è il tempo liturgico comprensivo delle, durante il quale i fedeli del cattolicesimo si preparano spiritualmente alla celebrazione della venuta di Cristo nel mondo.Secondo la folclorista Esther Gajek, i calendari dell'Avvento sono intimamente legati aldel significato cristiano del Natale: siccome infatti la cerimonia di consegna dei doni è divenuta la parte principale della celebrazione, questo scrigno, con i suoi piccoli regali, riusciva ad alleviare l'attesa. Inoltre contare i giorni fino al 25 dicembre insegnava pazienza e disciplina ai bambini dei circoli borghesi.Stando alla ricostruzione più accreditata, la tradizione di fare unche solleticasse l’attesa nasce nei, all’interno delle fedi protestanti. Qui infatti, per coinvolgere maggiormente i bambini, già a partire dalla seconda metà dell'800 in molte case venivano utilizzati disegni raffiguranti i santi o immagini natalizie da appendere quotidianamente sui muri o sui vetri delle finestre, così da formare una sorta di "calendario tematico”. In alternativa si marcava con delle linee di gesso su un muro lo scorrere dei giorni dall'inizio dell'Avvento fino al giorno di Natale. Da parte loro i cattolici mettevano un filo di paglia nella mangiatoia vuota di Natale ogni giorno durante l'Avvento, in modo tale da offrire a Gesù Bambino una soffice culla per la sua nascita.Il Calendario dell'Avvento come lo conosciamo nasce invece inagli inizi del Novecento. Grazie però ad un antefatto che risale alla seconda metà dell’Ottocento. Protagonisti un vispo bambino e una madre molto sveglia. Il bambino in oggetto si chiamava: come tutti i bambini non non vedeva l’ora che fosse Natale e giorno dopo giorno assillava sua madre chiedendogli quanti giorni mancassero alla festa.Un po’ per sottrarsi alle continue domande, un po’ per soddisfare la sua curiosità, un po’ anche per aiutarlo a calcolare nella giusta maniera, pare che la mamma di Gerhard un bel giorno abbia deciso di appendere, e di consegnarla al piccolo. Questo il prologo. Il dopo è ancora più sorprendente. Negli anni ’20 del 900, Gerhard, oramai adulto, ha un’idea geniale: decide di prendere spunto dal progetto della madre per creare un. E’ così che nasce il primo Calendario dell’Avvento per come lo conosciamo oggi. Sul primo modello erano riprodotte 24 immagini in un foglio e 24 spazi nell’altro. I bambini dovevano ritagliare un’immagine al giorno e incollarla nello spazio corrispondente. Ma Gerhard non si fermò a questo: dall’Adventshäuschen () di cartone con finestrelle e porte da aprire, dietro le quali c’era della carta da lucido colorata che accendendo una candela in casa creava una suggestiva atmosfera, allaA quel punto il Calendario per come lo vediamo ancora oggi era nato. Ed era pronto al successo mondiale che poi pian piano si è conquistato.Una storia però tormentata perché poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale i calendari scomparvero quasi completamente, eccetto alcuni esemplari contenenti storie, canzoni e idee fedeli ai principi del. Le usanze cristiane erano infatti state soppresse e sostituite da nuovi. La corona d'Avvento, per esempio, divenne una corona di sole e Gesù Bambino fu ribattezzato Bambino di Luce. Il calendario distribuito dai nazisti si chiamava semplicemente "Vorweihnachten" (un'altra parola per indicare l'Avvento) e consisteva di canti natalizi nazisti, fotografie di carri armati, istruzioni per realizzare decorazioni per l'albero di Natale a forma di soli o rune nere, e fiabe. In pratica era diventato unoGerhard dovette dunque chiudere la sua attività. Ma l’idea rimase e la produzione di Calendari dell’Avvento tradizionali ricominciò dopo la fine del conflitto, quando, di Stoccarda, ottenne il permesso di stamparli e venderli.Ad oltre un secolo di distanza, il Calendario dell'Avvento continua ad, come si dice in questi casi,. Ne esistono oramai migliaia e migliaia di varianti, che danno sfoggio di una creatività pressoché infinita. Ognuno può scegliere quel che più gli aggrada. Da quelli riempiti con i classici dolci (di ogni forma e tipo), ai profumi, alle tisane, ai cosmetici, ai bijoux, alle capsule del caffè, alle birre, ai trucchi, ai giocattoli, alle candele. Ma quanto sono popolari i calendari dell'Avvento? In un sondaggio di YouGov e Statista (novembre 2020) due tedeschi su cinque hanno affermato che avrebbero regalato un calendario dell'Avvento. Un tedesco su quattro dichiarava di voler sorprendere qualcuno con un calendario acquistato, mentre il 9% si impegnava per crearne uno proprio. Il calendario dell'Avvento, sia per le donne (58%) che per gli uomini (56%).