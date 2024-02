Canada, l'iconica mascotte Wendy's passa dai capelli rossi a quelli grigi, ecco perché

Lisa LaFlamme licenziata per i capelli grigi

a decisione dell'azienda sia stata presa per

smettere di tingersi i capelli di biondo durante la pandemia, lasciandoli la scelta della LaFlamme didurante la pandemia, lasciandoli naturalmente grigi . "A 58 anni, pensavo di avere ancora molto tempo per raccontare altre storie che hanno un impatto sulla nostra vita quotidiana", ha aggiunto nel video-denuncia.

La solidarietà dei marchi

Age is beautiful. Women should be able to do it on their own terms, without any consequences 👩🏼‍🦳👩🏾‍🦳Dove is donating $100,000 to Catalyst, a Canadian organization helping build inclusive workplaces for all women. Go grey with us, turn your profile picture greyscale and #KeepTheGrey pic.twitter.com/SW5X93r4Qj — Dove Canada (@DoveCanada) August 21, 2022

Laha una nuova acconciatura sui social media canadesi, a sostegno di una delle giornaliste storiche della nazione. La nota catena di fast food, nella sua sede canadese, giovedì scorso ha pubblicato una nuova immagine del profilo sul suo feed Twitter, in cui al posto alle iconicherosse era stata data una. L'azienda ha postato l'immagine con gli hashtag #LisaLaFlamme e #NewProfilePic e la didascalia "Perché una stella è una stella indipendentemente dal colore dei capelli". Nella sola giornata di sabato l'immagine ha ottenuto più di 45.000 like.Per oltre 30 anniha lavorato alla Bell Media come reporter e cronista del CTV National News, gli ultimi 11 come. Qualche settimana fa la 58enne ha rivelato che il 29 giugno le è stato comunicato che il suo contratto sarebbe scaduto e non le sarebbe stato rinnovato, mettendo fine alla sua carriera giornalistica presso quella rete. In un video postato su Twitter il 15 agosto, la giornalista ha dichiarato di essere stata "colta alla sprovvista" dalla decisione die che è stato "devastante lasciare la CTV in un modo che non ho scelto io". La notizia ha suscitato non poche polemiche in Canada, dove si sostiene che lIn una nota, il presidente e amministratore delegato di Bell Media,, ha affermato che il colore dei capelli di LaFlammecon la decisione dell'azienda di licenziarla. "Non si tratta di questo", ha dichiarato, aggiungendo che l'azienda sta attuando una revisione indipendente. Il vicepresidente di Bell Media, Michael Melling, dopo la rivelazione si è dimesso dalla società: è stato lui a informare LaFlamme che non avrebbe più ricoperto il suo ruolo nel telegiornale.Wendy's non è l'unico marchio in Canada a mostrare il proprio sostegno a Lisa LaFlamme. Anche se l'ex conduttrice del telegiornale non è stata specificamente menzionata, la settimana scorsa la celebre azienda di prodotti per l'igiene personalein Canada ha lanciato una campagna chiedendo ai suoi follower die haa un'organizzazione che si batte per luoghi di lavoro inclusivi per le donne.ha ritwittato la copertina dell'edizione promozionale dei costumi da bagno di quest'anno con Maye Musk , la madre di Elon Musk che ha anche i capelli grigi, commentando: "Stiamo diventando grigi con @Dove a sostegno delle donne che invecchiano con fiducia secondo le loro condizioni". L'account Twitter di Dove in Canada ha risposto al tweet di Wendy's commentando "", si legge, con l'hashtag