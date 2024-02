Chi è Suri, la figlia di Tom Cruise che non vede suo padre da 10 anni

L'unica figlia biologica di Tom Cruise

L'assenza di rapporti

Suri non ha profili social

Una faccia acqua e sapone, un portamento da modella, occhi verdi, e un nome che deriva un’antica parola ebraica che letteralmente si traduce con "nobile donna", o meglio "principessa". È, nata dal matrimonio traQuando lei venne al mondo, la star di "Top Gun" era già papà di Bella e Connor, i due figli adottati al tempo della relazione con Nicole Kidman, ma Suri, che appena qualche giorno fa, per l’esattezza il 18 aprile, ha compiuto 17 anni, èdell’attore.Il divo, che compirà 61 anni il prossimo 3 luglio, e l’attrice diventata celebre per aver interpretato sul piccolo schermo il ruolo di Joey Potter nella serie "Dawson's Creek", sono stati insieme per sette anni, fino al 2012. Poi il loro matrimonio è entrato in crisi, e più di qualcuno individuò tra i motivi che portarono al divorzio l’ossessione del divo di Hollywood per Scientology , evidentemente mal digerita dalla moglie Katie Holmes, 44 anni. Persino le loro nozze, celebrate nel castello Odescalchi di Bracciano, avevano seguito il rito dell'organizzazione basata sulle credenza teorizzate da Hubbard.Dopo la separazione, la custodia della piccola Suri venne affidata in via esclusiva alla madre, ma al divo spettò l'onere di pagaredella giovane, almeno fino a quando lei non sarà diventata maggiorenne, oltre ai costi di possibili cure mediche e alle spese extra per il college. Mamma e figlia sono molto unite, e spesso vengono immortalate dai flash dei fotografi mentre passeggiano per le vie di New York. La cosa che però stupisce è l’affermazione che circola sui media - mai smentita - della totale. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, i due non si vedrebbero. Ma c’è di più: tra i milioni di spettatori di tutto il mondo che hanno visto al cinema o sulle piattaforme il recente "Top Gun: Maverick", sequel della pellicola diventato mito, non c’era l'adolescente. Che, sempre in base a quanto riferisce il Daily Mail, non va a mai vedere i film del protagonista della saga di Mission Impossible.Cruise, a quanto pare, non farebbe parte in alcun modo della sua vita . Una cosa è certa, Suri è una ragazza molto, tanto da non avere (a quanto si sa) neppure un suo profilo social ufficiale, ma solosulle varie piattaforme. È qui che si trovano fotografie la ritraggono mentre passeggia per strada o si gode una serata con gli amici, sprazzi di vita di una ragazza normalissima che si gode l'adolescenza come qualsiasi altra. A volte, invece, è mamma Katie a scrivere di lei, come quando, postando una foto di lei bambina, commentò: "Grata di essere la mamma della bimba più dolce del mondo". E anche in occasione del 17esimo compleanno della ragazza le ha lanciato un altro messaggio colmo d’affetto, scrivendo: "".La ragazza ha stupito anche quanti, ammirando la sua bellezza, erano pronti a scommettere per lei un futuro nel cinema. Stando a quanto riferisce il Daily Mail, la 17enne non avrebbe invece alcuna intenzione di seguire le orme di mamma e papà diventando un’attrice. Avrebbe scelto per sé un'altra strada, quella della: sempre secondo indiscrezioni, starebbe facendo domanda in molti college per studiare in questo settore. Una scelta che sembra comunque naturale, dal momento che le foto di lei da piccola e dei suoi look sfoggiati in braccio a papà Tom avevano fatto il giro del mondo, rendendola fin da subito una. Essendo estremamente attenta a mantenere intatta la sua privacy, però, non si conosce nient’altro della sua vita privata, neppure se già esiste un fortunato fidanzato.