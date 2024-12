Bimbo chiede a Babbo Natale una protesi nuova, l’associazione di Zanardi gliela regala

L'associazione 'Bimbingamba’, fondata dal campione paralimpico Alex Zanardi, è pronta da subito ad ospitare il piccolo Samuel, un bambino veneto che necessita di una nuova protesi e che qualche giorno fa, nella sua “letterina” a Babbo Natale, aveva chiesto di trovare esattamente questo regalo “sotto l'albero”.

Il ragazzino, 6 anni, è affetto da una rara malformazione al femore, diagnosticata prima della nascita. Samuel continua a crescere e la sua protesi ha sempre bisogno di essere aggiornata e modificata. “Ti aspettiamo per la tua nuova protesi” è stata la risposta dell'associazione di Zanardi.

Il ragazzino è già stato seguito dalle equipe degli ospedali di Vicenza, Verona e del Gaslini di Genova. Zanardi, che nel 2001 subì l'amputazione delle due gambe a causa di un incidente al circuito del Lausitzring, assieme a un gruppo di amici ideò e lanciò l'associazione, nata con l'obiettivo di realizzare protesi per bambini che hanno subito amputazioni e che non possono usufruire dell'assistenza sanitaria. In 17 anni di attività, grazie alla generosità di finanziatori e sponsor, Bimbingamba ha curato oltre un centinaio di bambini provenienti da ogni parte del mondo, costruendo su misura per loro quasi 500 protesi.

"Quando ho letto la storia di Samuel ho pensato subito che avremmo dovuto fare qualcosa – spiega il presidente dell’Associazione Bimbingamba, Andrea Ferri. – Ho chiamato immediatamente i tecnici, che come sempre si sono messi a disposizione con estrema generosità. Lo staff di Bimbingamba ti sta aspettando ed è pronto a fornirti la protesi che desideri. Non vediamo l’ora di accogliere Samuel e poter costruire assieme a lui la protesi”, conclude Ferri.