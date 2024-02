Colombia, parità nel lutto per uomini e animali: congedo retribuito se muore il cane o il gatto

In Colombia è stato presentato unche obbliga i datori di lavoro a concedere due giorni di congedo retribuito a quei dipendenti che perdono. Un’iniziativa “compassionevole”, come l’ha definita il tabloid inglese, che vuole aiutare quei lavoratori che subiscono il lutto adella morte dei propri, intendendo con questa definizione “quegli animali con i quali i proprietari hanno stretto un forte legame sentimentale”. Dalla lista di chi ha diritto ai due giorni di congedo, per il momento sono esclusi i proprietari di. La proposta, che porta la firma del deputato del Partito Liberale, per diventare legge dovrà superaretra il Senato e la Camera. Secondo il 48enne Chacon “alcune persone non hanno figli, ma hanno un animale domestico con cui sviluppano un”. Per queste persone, perdere il proprio animale significaed è giusto “aiutarle a farlo senza preoccuparsi del lavoro”. Come spiega il deputato, il disegno legge è utile alla maggior parte delle famiglie colombiane, dal momento che in Colombiavivono con un animale domestico. La proposta, però, prevede due condizioni: i dipendenti che vorranno usufruire del cosiddetto “congedo compassionevole” dovranno averal loro datore di lavoro l’esistenza dell’animale e dovranno