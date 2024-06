Come far lavare i denti ai bambini piccoli? "Lasciate che prima lavino i vostri"

Lavare i denti ai bambini piccoli non è semplice. Ci sono quelli che non amano la sensazione delle setole su di essi e piangono, quelli che mordono lo spazzolino e non aprano la bocca, altri che scalciano e scappano dal bagno. Insomma, anche se le pubblicità spesso ci regalano immagini di bambini sorridenti e felici con lo spazzolino e il dentifricio in mano, la realtà della famiglie è molto ben diversa. E di questo ne sa qualcosa la mamma social Madison Barbosa che ha messo a punto un modo semplice per affrontare l'ennesimo gravoso impegno della giornata: quello del lavaggio dei denti.

Il trucco ideato da Madison Barbosa

La trentenne americana, madre di due figli, ha condiviso su TikTok un trucco per trasformare questa dura battaglia in un gioco semplice e divertente: lasciare che sia la bambina a lavare i denti alla mamma. "Ho combattuto una vita, mattina e sera, per far lavare i denti ai miei bambini, quando quello che dovevo fare era semplicemente dare lo spazzolino a mia figlia e lasciare che fosse lei a lavare i miei denti", dichiara la donna.

Poi dopo aver affrontato le varie bizze dei figli per il lavaggio dei denti ("E' come cavalcare uno struzzo o fare wrestling con un coccodrillo"), Madison ha pensato di mettere al centro della scena proprio la piccola peste: "Ho pensato, perché non lascio che lo faccia a me? E poi magari mi lascerà fare lo stesso con lei. Ha funzionato".

Come spiega la donna, i bimbi amano stare al centro dell'attenzione e ottenere quella maggiore autonomia, classica di ogni bambino in crescita, riassumibile nelle frase "posso farlo per conto mio".

"Anche se i bambini potrebbero non fare il miglior lavoro sui vostri denti – dovrete comunque rilavarveli da soli – il risultato finale è comunque più che positivo, perché poi vi permetteranno di pulire i loro", conclude Barbosa che su TikTok vanta un seguito di più di 60mila follower.

Madison Barbosa con i suoi due figli (Instagram)

Come è andata agli altri genitori

Una volta pubblicato il post, si è creata una vera e propria catena di commenti dove tante mamme e tanti papà hanno raccontato i loro metodi per convincere i loro piccoli a curare l'igiene dentale. "Noi cantiamo una canzone insieme per tutta la durata del lavaggio", "In famiglia non vediamo l'ora di andare a lavarsi i denti", "I miei bimbi fanno una gara ogni sera. Chi ha i denti più bianchi vince", sono solo alcune delle tante strategie riportate dagli utenti.

Ma c'è anche a chi, seguendo il giochetto di Madison, è andata peggio: "L'ho provato. Mia figlia mi ha immediatamente ficcato lo spazzolino dritto in gola. Mai più!".