Come uscire dalla trappola del burnout? Ce lo spiega "Sotto Pressione"

Cos'è il burnout

Svegliarsi la mattina, iniziare a pensare ai molti, troppi impegni che ci attendono nel corso della giornata e. A chi non è mai capitato? Quando però al senso di ansia si aggiungono anche sintomi come l'insonnia, la tachicardia, il panico e il respiro corto, dobbiamo fare attenzione perché potremmo trovarci di fronte alla sindrome dache, in Italia e nel mondo, sembra colpire maggiormenteForse perché all'impegno professionale troppo spesso si sommano le responsabilità familiari.La buona notizia però è che, per imparare a riconoscere e contrastare i sintomi di questo malessere psicofisico, il 20 luglio è nato "", il nuovo podcast di Alessio Carciofi su Storytel che "intende essere un percorso di crescita: arricchirsi e cercare di migliorarsi mentre si impara a gestire questo fenomeno”. Il professor Carciofi è docente universitario, consulente e formatore di wellbeing aziendale specializzato nel(ossia nell'insegnamento di modi consapevoli per usare la tecnologia). Nel corso delle puntate in programma, Carciofi parlerà di come prendersi cura di sé stessi per creare una vita più equilibrata e significativa, e lo farà attraverso semplici abitudini e consigli pratici.“L’obiettivo - spiega il professore - è quello die trasformare il proprio approccio alla vita e al lavoro. Un percorso completo per capire e notare i sintomi del burnout e come possiamo prevenirlo invece che curarlo, attraverso l’equilibrio tra tutte le dimensioni della vita, da quella lavorativa a quella privata, e la strategia del Digital Wellbeing.Creeremo un sistema di regole non limitante ma liberatorio, al centro del quale sarannoe il benessere spirituale (dove la spiritualità non ha solo un’accezione religiosa, bensì uno spettro molto più ampio). Parleremo di crescita personale, di visioni, di valori, di ispirazione e di motivazione”. Lanciata in Italia il 27 giugno 2018, Storytel è la prima piattaforma europea di audiolibri e podcast e vanta un catalogo di più di 500mila titoli, tra cui molte esclusive in continuo aggiornamento. L’app ha ormai superato i due milioni di abbonati al mondo.Con questo termine, ormai entrato nel vocabolario comune in particolare a seguito della pandemia di Covid-19, si intende quell'insieme di sintomi che deriva da una condizione di, associato in genere al contesto lavorativo.La sindrome da burnout dipende in generale dalla risposta che l'individuo dà ad una situazione professionale che percepisce come logorante dal punto di vista fisico e psicologico. Una sorta dia cui non ha le capacità né le conoscenze giuste per rispondere. Pertanto, chi ne è soggetto, arriva al punto die si sente completamente insoddisfatto e prostrato dalla routine quotidiana. Col tempo questa condizione può condurre sia a un distacco mentale e ad un atteggiamento indifferente o cinico nei confronti di chi ci circonda, sia a conseguenze ben più gravi quali depressione e in altri disturbi più complessi da affrontare.