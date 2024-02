Conoscersi attraverso un libro: a Firenze arriva "Te lo leggo negli occhi"

A Firenze "Te lo leggo negli occhi"

Conoscersi grazie ai libri

“Tra di noi forse nascerà un amore vero te lo leggo negli occhi tu lo leggi nei miei” Lo cantava Battiato nel 1999 e oggi, queste parole, ispirano i partecipanti di un’iniziativa che come scopo ha proprio quello di, in amore o in amicizia, accomunate da una. L’iniziativa si chiama “” e nasce dalla sinergia della catena di librerie indipendenti italiana Libraccio e Ostello Bello, realtà nata a Milano e definita la “casa per il popolo più bello del mondo: i viaggiatori”. Dopo gli appuntamenti di Milano, Genova e Como, ancheè pronta ad accogliere i suoi appassionati di libri, che si incontreranno all’Ostello Bello in Via Faenza 56, il 27 settembre alle ore 19.Le regole sono semplici: una volta arrivati, i partecipanti scrivonosu un adesivo da attaccarsi addosso: queste sono le sole informazioni che ognuno saprà dell’altro, almeno finché non avverrà il momento in cui un appassionato di Emmanuel Carrère non avvisterà scritto da lontano "La settimana bianca"; in quel caso, è quasi impossibile che non scatti la scintilla. “Le app di dating rendono forse più semplice entrare in contatto gli uni con gli altri, ma oggi c’è ancora tanta voglia, forse anche più di prima, di incontrarsi dal vivo", spiega Carlotta Sanzogni, responsabile social e PR delle librerie Libraccio. “, mettendo sul tavolo la propria passione, favorisce fin dal primo momento un’occasione di condivisione profonda: sappiamo che dalle prime due tappe sono nate nuove amicizie che continuano a durare. L’entusiasmo con cui è stato accolto l’evento e la sua capacità di coinvolgere un pubblico davvero eterogeneo per età e interessi è per noi la prova concreta che i libri possono essere un collante per costruire relazioni".Nonostante nel 2022, secondo i dati Istat, sia diminuita la quota di lettori di libri, pari aldella popolazione di 6 anni e più (40,8% nel 2021), dove tra questi, il 44,4% legge fino a 3 libri l'anno, mentre i “lettori forti” (12 o più libri letti in un anno) sono il 16,3%, l’iniziativa sembra aver riscossodurante tutte e tre le tappe passate, che hanno visto incontrarsi tanti appassionati di lettura tra un bicchiere di vino e titoli di libri. Matteo Sarti, Marketing manager di Ostello Bello, racconta: “I nostri ostelli sono luoghi in cuie le emozioni si trasmettono in modo autentico. Siamo felici di vedere come quello che già di per sé funge da crocevia di culture unisca tante persone intorno a un tema - come la lettura - capace di affascinare anime affini”.Condividere con qualcuno il titolo del proprio libro preferito è un atto di coraggio che a volte può risultare anche molto pericoloso: immaginate di aver appena terminato "Cambiare l’acqua ai fori" di Valérie Perrin. Avete riso, amato, sofferto, pianto, odiato per 470 pagine e, adesso, anche voi vi sentite parte di quel mondo. Ne parlate con la vostra migliore amica, le dite quanto quelle pagine vi abbiano fatto vibrare e lei… lei risponde che sì certo l’ha letto, ma non le è piaciuto. È così che d’un tratto un’amicizia pluriennale potrebbe svolgere al termine. Ma immaginate invece di entrare nella sala di Ostello Bello, scrivere sopra il vostro adesivo “Cambiare l’acqua ai fiori” e, una volta seduti, scorgere da lontano qualcuno che ha scritto esattamente il vostro stesso titolo. Questo è ciò che potrebbe succedere durante “Te lo leggo negli occhi”, un incipit che vale la pena di provare a scrivere. Dopo Firenze,del "primo aperitivo itinerante di Speed Dating dove a rompere il ghiaccio sarà il tuo libro preferito" si svolgeràpresso l’Ostello Bello di Via Angelo Poliziano, 75. La partecipazione all’evento è gratuita e possibile attraverso l’iscrizione a Eventbrite ai link disponibili sui profili social di Libraccio e Ostello Bello.