Cosa c'è dietro ai colori? Rosa da femmine e blu da maschio: questi e altri stereotipi

Da Color Carne a Stereotipi a colori

Il libro

uesta attribuzione ai bambini o alle bambine

è un’invenzione molto recente in realtà. Perché storicamente i bimbi si vestivano di bianco o con tessuti di colori neutri, perché più facili da lavare.

Nel Novecento si inizia a dividere l’abbigliamento coi colori in questo modo. Tra l’altro all’inizio erano incrociati: l’azzurro, associato alla tranquillità, era per le bambine, mentre il rosa, un colore che deriva dal rosso quindi guerresco, era più per i maschi.

Sempre stereotipati, ma in modo inverso.

Col Dopoguerra questa cosa viene stabilizzata, con una netta divisione perché naturalmente le varie aziende, di vestiti e di giocattoli hanno adottato questo standard. Un codice che diventa sociale e influenza i bambini e le bambine, cambia le loro identità”.

"Dopo l'idea era quella di proseguire il ragionamento allargano la riflessione su diversità, inclusione e rappresentazione anche agli altri colori, continuando a utilizzarli come strumento per indagare la realtà e trasformarla". Cristina Maurelli - milanese, storyteller, autrice, regista e copywriter - e Giuditta Rossi - pratese, Brand strategist e designer di metodologie di progettazione - sono le menti dietro la società Bold Stories e a febbraio 2022 hanno lanciato la campagna advocacy con l'obiettivo di "cambiare colore al color carne". Ora rilanciano con il volume "Stereotipi a colori", una piccola guida ai pregiudizi e ai bias cromatici. "Siamo partite dall'idea che il colore è un codice e come tale, in realtà, non è neutro ma è cultura e percezione. Così, un po’ com’è stato per il color carne allo stesso modo pensiamo che anche altri colori possano nascondere pregiudizi, bias o potenziali".Il volume è diviso in. Ognuno di questi ha una parte introduttiva "in cui raccontiamo qualche curiosità particolare su un colori", poi si parla di un oggetto che lo rappresenti e quindi ci sono le interviste con i “”, ovvero persone che si occupano in vari settori di promuovere il cambiamento. Perché " Chi non è rappresentato non esiste ". E quando si parla di inclusione si sentono spesso casi di discriminazioni o di aggressioni ma quasi mai si affronta la questione dell'invisibilità."Io non ti vedo: nella peggiore delle ipotesi succedono episodi discriminanti se non peggio; ma anche nella migliore delle ipotesi mi sei trasparente e quindi io non ho di te nessuna consapevolezza - spiega Maurelli -. Quindi le persone fanno fatica poi a riconoscersi. Invece dare, attraverso lo sguardo, qualunque esso sia (la parola, l’immagine, il colore!), spazio all’identità delle altre persone è il modo giusto perché, secondo noi, una società possa essere in salute". Le abbiamo contattate per farci raccontare cosa si cela dietro il loro lavoro.Cristina: “Sì, assolutamente. C’è un intero capitolo su rosa e azzurro . QCristina: “Una delle cose che scriviamo nel libro riguarda il color argento. Una delle discriminazioni più striscianti e silenti di cui abbiamo pochissima percezione è quella legata alle persone over 50/60 È l'idea di una giovinezza eterna che dobbiamo rincorrere e di una terza o quarta età da allontanare assolutamente perché troppo vicina alla morte probabilmente. Ecco gli 'anni d’argento', le cose di questo colore che riguardano le persone per cui ‘è finita’ e non c’è più, per loro, il sesso, la relazione o la possibilità di lavorare e di avere una vita attiva. Su questo c’è molto da lavorare, si pensi solo alle creme che sono anti age anziché pro age ”.Giuditta: “Gli stereotipi si basano principalmente sul modo in cui il cervello degli esseri umani funziona. Di fatto sono delle scorciatoie di pensiero, sono anche legati a bias inconsci. Di base partono da un funzionamenti mentale che si aggancia fortemente alla cultura.Per quello pensiamo che i colori possano essere un modo interessante per andare a svelare questi stereotipi, perché ci accomuna come persone e diventa quindi uno strumento per trovare delle strade e scoprire insieme qualcosa di nuovo. Quindi cerchiamo di lavorare anche attraverso la rappresentazione, il fatto che le persone si possano vedere rappresentate nelle narrazioni e storie, dalle serie tv ai libri ai film”.Cristina: "Abbiamo inventato un piccolo gioco, alla fine di ogni capitolo-colore, che serve per allenarsi a smascherare bias. Si rifà a ‘Strega comanda color’ ma noi abbiamo eliminato la strega – quindi si chiama solo ‘Comanda color’ – e si gioca indoor sul modello di ‘Nomi cose città’. Ha lo stesso procedimento: si sceglie il colore e si devono individuare quegli esempi iconici in cui quello si manifesta in aree legate alla rappresentazione : personaggi, libri, film, arte, musica o brand”.Giuditta: “Abbiamo la nostra società Bold Stories con cui facciamo consulenza alle imprese e una parte più diretta di divulgazione che poi è quella all'origina di ‘Color Carne’ e che adesso ci ha portato a questo libro. In questo anno di campagna di advocacy, dopo aver raggiunto tutti i risultati possibili (cambiato 5 dizionari, le immagini di Google, vinto l’European Diversity Awards), abbiamo riunito anche una community che è diventata sempre più un movimento di persone che pensano a una società più aperta. Questo nostro ‘Stereotipi a colori’ allora diventa un po’ un modo per raccogliere questa eredità condivisa di tutta la community e continuare insieme a sfidare lo standard. È il momento collettivamente di agire per il cambiamento”.Cristina: “Sì. Noi abbiamo fatto anche con 'Color Carne' delle cose con la scuola, abbiamo favorito questo tipo di riflessione tra bambini e bambine. E ci sembra importante e interessante puntare sugli adolescenti che è forse uno dei momenti della vita in cui si comincia in modo più evidente a sentire delle differenze. È chiaro che ci vogliono insegnanti disponibili al cambiamento e a fare anche in classe del lavoro in questo senso, lo crediamo necessario”.Giuditta: “Certo. La campagna ha raggiunto tutti i suoi obiettivi ma ancora le persone continuano a mandarci segnalazioni di nuovi prodotti che vengono creati, di come le cose stiano cambiando nel quotidiano. Con ‘Color Carne’ abbiamo voluto piantare un seme ma l’idea è che si debba cambiare costantemente”.Cristina: “Lavoriamo molto con le aziende, perché sono i posti in cui incontri persone in modo più trasversale. Con le imprese che vogliono occuparsi di questa tematica per migliorare il benessere, i rapporti interni. È interessante quindi mettere insieme i pensieri di tutti e piano piano modificare, in modo che ogni persona di quell’azienda possa sentirsi parte dell’organizzazione in modo sereno”.Giuditta: “Se fino a non tanto tempo fa si poteva far finta di niente adesso non si può più perché lo vogliono i tuoi stakeholder (interni ed esterni). È un’opportunità che porta valore a tutti , per le imprese perché riescono a parlare con le proprie persone e per le persone perché finalmente possono avere prodotti, servizi, narrazioni che le facciano sentire viste e parte di qualcosa”.Cristina: “Te ne dico due. Il primo è che mi piacerebbe avere una grande community con cui fare incontri per promuovere questi temi sempre di più e quindi cambiare la cultura italiana e dei Paesi esteri in modo che ogni persona possa avere il suo spazio e riconosciuta la sua unicità. Contemporaneamente mi piacerebbe che tutto questo non fosse necessario. Da un lato quindi un sogno più realistico, di lavoro; dall’altro un ideale, perché vorrebbe dire che siamo già arrivati a riconoscere nell’altro un’opportunità di crescita per noi stessi, prima che qualcosa che vada riconosciuto a livello sociale o etico”. Giuditta: “L’unica cosa che aggiungo è che ogni persona che ci scrive che le nostre attività l’hanno fatta sentire vista per me è la vittoria più grande. Ogni persona che, grazie a queste cose, a questo movimento, dice: ‘Io mi vedo’, ecco questo. E che tutti i bambini e le bambine di domani non facciano la fatica che abbiamo fatto noi”.