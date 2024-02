Cosa si prova a 'indossare' il corpo di una persona di etnia diversa?

Lo studio dei ricercatori: immergersi nel corpo di un altro

I pregiudizi razziali? Nascono da maker cerebrali

La realtà virtuale per promuovere l'inclusione

La realtà virtuale immersiva,. Eeeh? Che cosa c’entrano visori e simili che ci fanno provare la sensazione di avere un corpo diverso, fatto di dati e non di cellule, con le nostre credenze e gli stereotipi che sono radicati nella nostra mente? E com’è che la VR può contribuire a vincerli? Ce lo spiegano, con uno studio (intitolato "Behavioral and neurophysiological indices of the racial bias modulation after virtual embodiment in other-race body”) pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica, iScience, alcuni ricercatori delle università di Torino e di Milano-Bicocca. Semplificando al massimo, si tratta di questo: con la realtà virtuale immersiva, quando indossi il casco con il visore, tu 'entri' in un’altra realtà.Beh, allora puoi anchedal tuo, puoi diventare qualcun altro . E magari, sentirti qualcun altro può aiutarti ad avere meno pregiudizi verso di lui o di lei. Per capire se avevano ragione o se stavano vaneggiando dopo troppi bicchieri di Barbaresco o di Barolo, i ricercatori piemontesi e lombardi hanno fatto un esperimento. I partecipanti all’esperimento hanno 'embodizzato', cioè indossato, un corpo virtuale appartenente alla propria etnia o a. E intanto, è stata rilevata la loro attività cerebrale. Insomma, mentre indossavano il casco della realtà virtuale facevano anche l’elettroencefalogramma.Questa sorta di esame è stato realizzato con lo scopo di analizzare e scoprire l’attività cerebrale (eventualmente) legata ai pregiudizi razziali . Ma come hanno fatto a capire qual è quella specificamente dedicata a questo tipo di giudizi discriminanti Sembra pazzesco, ma ci sono dei marker, deilegati ai pregiudizi. Bene. Quando i partecipanti all’esperimento indossavano avatar "neri", la loro attività cerebrale legata ai pregiudizi diminuiva. "Questo studio - dice la ricercatrice Maria Pyasik, fra gli autori dello studio - è il primo a esaminare lafra la Full Body Illusion, creata dalla realtà virtuale immersiva, e l’attività cerebrale legata ai pregiudizi razziali. Se si pensa che oggi la realtà virtuale immersiva è sempre più accessibile e utilizzata, risulta evidente il suo enorme possibile valore sociale". "Dovremo identificare con sempre maggior certezza i possibili marcatori dell’attività corticale legati alla riduzione del pregiudizio nei confronti di una certa etnia - spiega il professor Lorenzo Pia, altro autore dello studio -. E studiare ancora meglio come cambiano, in conseguenza del"."La possibilità di esperire un corpo virtuale diverso da sé nella realtà immersiva offre interessanti prospettive nel campo della, e verso coloro che ci appaiono diversi", aggiunge Alice Mado Proverbio, ricercatrice dell’Università di Milano-Bicocca.In parole povere, la VR potrebbe essere utilizzata per. Magari oggi sembra solo una bizzarria. Ma presto potrebbe essere una pratica diffusa. Del resto, anche il cinema venne definito, al suo apparire, "una invenzione senza futuro". E guardate lì dov’è arrivato. E in fondo, è proprio ilche ci ha insegnato a vivere le emozioni degli altri, a "vivere" accanto al corpo, ai dolori, alle speranze di personaggi diversi da noi, lontani geograficamente e culturalmente. È stato il cinema la prima "realtà virtuale" degli ultimi 125 anni. E quella immersiva non fa che portarci ancora più all'interno dell'esperienza di essere un altro o altra, e quindi di considerarli più vicino a noi.