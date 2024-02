Cos'è il razzismo? "Una persona non ti piace perché diversa". E i bulli? "Ogni tanto cambiano!"

Che cos’è il bullismo?

E il razzismo?

Che cos'è il razzismo ? E il bullismo invece? Se a rispondere a queste - solo apparentemente semplici - domande sono i bambini quello che ne emerge è una cosa sola. La pura e semplice verità. Protagonisti di brevi video pubblicati sulla pagina social " Le avventure del SottoSotto " sono i piccoli alunni e alunne di una scuola elementare di Torino, che con candida sincerità ci danno un punto di vista originale e mai banale di cosa significhino questi termini nella loro realtà. A proposito... vi ricordate del? Ne avevamo parlato qualche tempo fa con una delle sue ideatrici,. Un libro illustrato, pubblicato da Salani, scritto dalla fondatrice e presidente della Fondazione Diversity e dall'assessore al Welfare del comune di Napoli, entrambi membri del Comitato Scientifico di Luce!, con i divertenti e super azzeccati disegni di(Francesca Presentini), che racconta appunto le avventurose vicende di cinque bambin*,, nella misteriosa città sotto la 3^C. Un libro per tutt*, dedicato a quei bambini e bambine di 9/10 anni che si vogliono divertire ma anche riconoscere nei protagonist* dell'avventira, tutti divers*,I temi affrontati sono tanti, letti con gli occhi delle, anche a scuola. Era questo uno dei progetti legati all'uscita di questo libro: "Per portarvi alla scoperta del SottoSotto abbiamo chiesto alleche potevamo trovare: i suoi lettori e lettrici! Direttamente dall’Istituto Comprensivo Ezio Bosso di Torino preparatevi a conoscere tutti i segreti dietro la creazione di questo magico universo" scrivono i due autori su Instagram. Consapevoli che "Spesso ci si chiede come spiegare determinati argomenti ai bambini e alle bambine", quando la semplice "verità è checon grande attenzione: perché con le loro parole sanno trovare il senso di tante cose in maniera limpida e semplice".Ed ecco quindi che agli studenti e alle studentesse della scuola torinese, che hanno affrontato con gli insegnanti la discussione sui temi proposti nelle "Avventure del SottoSotto", è stato chiesto di raccontare a parole loro cosa voglia dire, in concreto, la parola bullismo . Un fenomeno che potrebbero aver provato sulla loro pelle già in giovanissima età, di cui inevitabilmente hanno sentito parlare. Dalle loro voci emerge che il bullo è "", chi "" o "quelli che se la prendono con li più piccoli". Ma "!". Come? "Prima di tutto". E poi con il dialogo, con l’ascolto, con la condivisione delle proprie emozioni e paure. Risposte disarmanti per la loro semplicità, ma che centrano il punto del discorso.Dal bullismo al razzismo il passo è breve. Anche in questo caso i piccoli alunni hanno però le idee ben chiare. Paura, diffidenza, ricerca forzata dell’omologazione per evitare di conoscere (e imparare ad apprezzare!) quello che ci sembra diverso. "" oppure essere razzisti significa "", ma vuol dire anche "che tu sei fatto così e quindi tutti gli altri devono essere così". In fondo però la cosa più semplice da dire è che è una cosa "sbagliata perché tutti siamo diversi però". Facile no? Da questi bambini e bambine dovremmo imparare, prima che insegnare loro il significato di certi concetti: che, è evidente, conoscono meglio di noi.