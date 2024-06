Cos'è lo Stealthing, pratica condannata come violenza sessuale in Spagna?

La Corte suprema spagnola ha stabilito all'unanimità che non indossare il preservativo o rimuoverlo senza il consenso del partner, pratica conosciuta come “stealthing”, è un reato di violenza sessuale, equivalente alla penetrazione senza consenso.

Nel 2023 la Spagna ha registrato un aumento dei crimini sessuali denunciati, con 19.981 reati contro la libertà sessuale e 4.875 stupri, in media uno ogni due ore. Anche se la pena per questo nuovo reato di violenza sessuale non è ancora stata specificata, c’è da considerare che invece lo stupro è punito dal codice penale con la reclusione da 6 a 12 anni.

Cos’è lo stealthing e che conseguenze ha

La pratica dello stealthing si verifica quando un partner rimuove di nascosto il preservativo durante il rapporto sessuale senza il consenso dell'altra persona, o finge di indossarlo, aumentando il rischio di gravidanze indesiderate, infezioni sessualmente trasmissibili come l'HIV/AIDS e danni psicologici.

Il caso giudiziario

Il caso su cui si è deliberato, proveniente dai tribunali sivigliani, è arrivato sul tavolo dei giudici della Corte Suprema, che hanno deciso di condannare un uomo a quattro anni e mezzo di carcere per "stealthing".

Il condannato ha ingannato la donna con cui stava avendo un rapporto sessuale e non ha indossato il preservativo, ma si erano detti entrambi d’accordo sul farlo, in precedenza. L’inganno è stato poi reso ancora più grave quando la partner ha scoperto che quest’ultimo le aveva attaccato una malattia sessualmente trasmissibile.

La Corte Suprema ha quindi stabilito che lo stealthing è considerabile una forma di violenza sessuale; al colpevole è stata anticipata solo la sentenza di condanna che sarà notificata nei prossimi giorni, ma non è stata stabilita la pena che sarà inflitta, d’ora in poi, per questo reato.

Il precedente

Ma non è la prima volta che casi come questo finiscono in tribunale: la pratica è stata condannata in più occasioni e nel 2019 si è verificato il primo caso in cui un uomo di Salamanca ha rimosso il preservativo senza avvertire la vittima. Nel suo caso ha accettato di pagare 2.160 euro per aver commesso un reato di abuso sessuale.