Arrivano i cosmetici green, pellicole che diventano gel

Ogni cosa che facciamo, può essere fatta in modo diverso, più sostenibile. Il cambiamento climatico non si può più ignorare e la cura per l’ambiente, per il pianeta, si fa sempre più forte e necessaria. Sempre più al centro dell’attenzione nella quotidianità delle nuove generazioni, soprattutto, e quindi anche delle aziende che vogliono parlare una lingua più attuale.

Arrivano i cosmetici 'green'. Sono a base di sostanze naturali, privi di conservanti e con packaging ridotto: si tratta di sottili pellicole, o film, con all’interno estratti naturali incapsulati che con l’applicazione vengono idratati e si trasformano in gel.

Sono stati messi a punto da Teresa Cerchiara e Valentina Sallustio dell'Università di Bologna. Potranno essere utilizzati in moltissimi prodotti, dalle creme anti-age a quelle idratanti, fino ai prodotti contro l'acne.

"Le sostanze naturali degli estratti sono ben note, ma sono spesso facilmente ossidabili e quindi instabili: per questo motivo, nelle formulazioni cosmetiche è richiesta l'aggiunta di sostanze antiossidanti - spiegano le due ricercatrici – Lo sviluppo di questi nuovi film cosmetici sostenibili permette di superare questi limiti".

L'utilizzo della tecnologia di incapsulazione degli estratti naturali migliora infatti la stabilità e l'efficacia delle sostanze e, al tempo stesso, l'utilizzo di polimeri naturali migliora l'applicazione del prodotto. "Questa innovazione offre ai consumatori prodotti skincare di comprovata efficacia, in quanto ottenuti da ingredienti di origine naturale ben noti, e altamente tollerabili, grazie all'assenza di sostanze conservanti e antiossidanti ottenute in laboratorio - aggiungono Cerchiara e Sallustio – Dall'altro lato, il produttore può contare su un numero limitato di materie prime di facile reperibilità e sulla necessità di imballaggi minimi - concludono - con costi di trasporto notevolmente ridotti e vantaggi per la salvaguardia dell'ambiente".