Dal Kosovo a Massa: il miracolo laico per i piccoli pazienti cardiopatici

Dal Kosovo a Massa

Il miracolo laico

La piccola Monika

Il fil rouge è il cuore. Il cuore, una catena solidale che da anni, in silenzio, senza clamore, ma in modo generoso, unisce. Una catena formata da tante persone che, senza voler calcare il palcoscenico degli eroi, si impegnano per salvare delle vite, vite deiper la precisione. Tanti volti che si intrecciano e dal Kosovo arrivano in Italia passando dalla Toscana, dove si fermano perché la Regione ha una eccellenza sanitaria. Si tratta dell' OPA - Fondazione Monasterio , l'ospedale del cuore dove chirurghi di fama internazionale salvano l'esistenza di quei bimbi e bimbe che nel loro Paese d'origine nascono con patologie cardiache e che potrebbero quindi non avere un futuro, un domani.Dal Kosovo arrivano a Massa, perché esiste da anni questa catena benefica che ha il volto di tante persone. Due in particolare: quello die quello dell'appuntato dei carabinieri in congedo. Sono loro i protagonisti che hanno dato il via alle partenze della speranza. A loro si aggiungono i chirurghi dell'Opa che vivono la professione, con un gioco di parole per niente scontato, con il cuore, e si sono affiancati anche i volontari dell'Associazione Un Cuore e un Mondo di Massa, che questo anno spegne trenta candeline. Questa storia di solidarietà nasce alcuni anni fa quando l'appuntato Giuliano Musiu, carabiniere per lavoro e vocazione, arriva con un percorso professionale internazionale in Kosovo con altri due colleghi dell'Arma e conosce suor Amanda. Scatta una scintilla tra due anime generose e da questa nasce la volontà di donare ai bambini cardiopatici unaE così, mettendo insieme l'animo altruistico di suor Amanda, i valori dell'Arma di Carabinieri -con il volto di Giuliano Musiu- e la grande solidarietà di Fondazione Monasterio, il miracolo laico si compie. Prende forma e diventa realtà, grazie alla disponibilità dell', che dà ospitalità ai familiari dei piccoli pazienti. "È stato tutto facile, anche grazie alleche hanno risolto i problemi dei loro bambini e che aiutano le altre che hanno ora bisogno" racconta Musiu mentre gli brillano gli occhi e racconta a Luce! l'ultima storia di cui è stato spettatore.Perché l'appuntato in congedo è tornato nello Stato dell'est Europa pochi giorni fa ed è rientrato in Italia con, due anni, che deve essere operata. Lei e la mamma Mirika sono a Massa in attesa dell'intervento. La mamma è alloggiata Casa Bocelli , la struttura della Associazione Un cuore un mondo. "Siamo partiti da Tirana, dove siamo decollati all'aeroporto Maria Teresa di Calcutta. Siamo arrivati a Tirana grazie alla famiglia di, anche lui tornato alla vita per la seconda volta grazie ai medici dell'Opa. Siamo atterrati a Pisa dove ad aspettarci c'era una ambulanza della Croce Rossa di Massa con i volontari della associazione Un Cuore Un mondo" racconta Giuliano Musiu."Dio opera attraverso le persone che sono pronte a d andare", spiega poi suor Amanda, raggiunta telefonicamente in Kosovo. Il suo cuore, ci svela, batte forte come ogni volta. "In questi viaggi della speranza ci sono tante persone che diventano messaggeri e testimoni di pace e di solidarietà. Volti che non cercano gloria, ma chee ai quali va il mio più grande ringraziamento: sono loro che rendono possibili questi miracoli".