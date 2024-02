Dio salvi il matrimonio: in Inghilterra i nomi di entrambi i genitori sui certificati di nozze

Sapete che in alcune parti delsolo ierano inclusi nei certificati di matrimonio? Almeno fino ad ora. Un passo avanti importante è stato compiuto per superarecome "contratto governativo" tra un padre e un marito per il trasferimento della della figlia. È finalmente entrata in vigore una: i certificati di nozze, in Inghilterra e Galles, ora includeranno i nomi diche si sposa, invece di solo quello del padre o patrigno di ciascuna delle parti. Il governo britannico, in precedenza, si è opposto più volte al cambiamento per. Ma ora questa novità entra a far parte del pacchetto di misure per introdurre un, che servirà a modernizzare, semplificare e accelerare il processo di registrazione dei matrimoni. Il Ministero dell'Interno inglese ha dichiarato che le riforme sono "i più grandi cambiamenti al sistema di registrazione del matrimonio dal" e "" permettendo che i dettagli delle madri appaiano per la prima volta sulla registrazione del matrimonio. E, verrebbe da dire, era l'ora.