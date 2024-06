Si diploma a 77anni dopo una vita spesa nei campi: “Tornare a studiare era il mio sogno”

Mai come in questi casi il detto “Non è mai troppo tardi” acquista concretezza, incarnandosi in chi compie piccole o grandi imprese nonostante l’età avanzata. Antonio Pacifico per una vita ha lavorato nei campi, sognando però di raggiungere il diploma sui banchi: una aspirazione che è riuscito a realizzare finalmente a 77 anni, sostenendo con successo la Maturità all'istituto agrario ‘Medi’ di San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento.

Il protagonista di questa bellissima avventura “da studente ha seguito le lezioni con assiduità e diligenza”, precisano i docenti della scuola. Ed è proprio il neodiplomato a raccontare la sua storia alla trasmissione ‘I Lunatici’ in onda su Rai Radio2. “Rimettermi a studiare – spiega al telefono ai conduttori – era un sogno da ragazzo. Quando ho dovuto interrompere gli studi dopo le medie, venendo da una famiglia di agricoltori piuttosto povera, ci sono rimasto male. È rimasto un sogno che ho potuto realizzare da pensionato, quando lasciando l'azienda ai miei figli ho potuto frequentare questo corso con ottimi risultati. Pensate che oggi ho avuto la commissione che si è messa a piangere”, ha aggiunto anche lui emozionato.

“Nella mia classe eravamo in 15, io ero il portabandiera con 77 anni. C'erano studenti dai 21 a 45 anni, una classe di adulti. Mi sono trovato benissimo, perché ero in mezzo ai giovani e ho appreso molto dalla scuola. Forse ho anche lasciato qualcosina, perché con l'esperienza, in una vita di lavoro, se ne acquisisce tanta”.

Tra i primi a congratularsi con il neo agrotecnico è stato il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli: “Esprimo ad Antonio le più vive congratulazioni a nome mio personale e dell'intera comunità. Nello stesso tempo i miei complimenti vanno anche all'istituto scolastico che offre queste opportunità al territorio”. “Credo che come amministrazione organizzeremo qualcosa di speciale per un nostro concittadino altrettanto speciale che ha saputo perseguire un sogno facendolo con umiltà e perseveranza”, conclude il sindaco.