"Discriminata e demansionata sul lavoro perché unita civilmente alla collega": cita in tribunale sindaca, vicesindaco e assessore

". Succede a Calcinato, provincia di Brescia, proprio nella sede dell’amministrazione comunale dove fino a poco tempo fa, e per ben undici anni,occupava la posizione di capoarea dell’ufficio tecnico comunale. È proprio lei a rivolgere questa pesante accusa alla giunta comunale, a maggioranza leghista, denunciando ilalla sicurezza. Rei di non averle rinnovato l’incarico secondo leiper causel egate al suo orientamento sessuale. C'è di più: un anno fa Federica ha deciso dialla sua compagna, comandante della polizia locale intercomunale di Calcinato, Bedizzole e Lonato. Dopo il 26 novembre ci sarà la pronuncia delper accertare la natura discriminatoria dell’atto in ragione dell’orientamento sessuale e annullare la delibera della giunta che le ha tolto la responsabilità di quell’ufficio."La posizione in questione – spiega al’avvocatodello studio Ichino Brugnatelli che assiste Lombardo nella causa - viene rinnovata di anno in anno e così è statoanche perché Federica Lombardo non ha mai dato problemi e lesul suo operato di dirigente sono sempre state ottime". Poi lo scorso anno lei decide di fare outing e annunciare l’imminente unione civile con Luisa Zampiceni che si celebra a giugno 2020. Da allora secondo il raccontoperché molti membri della giunta iniziano ad assumerenei suoi confronti. Fino alla decisione finale di alcuni giorni fa di non rinnovarle l’incarico come capoarea dell’ufficio tecnico comunale.Ma facciamo un passo indietro. «Prima che succedesse questo – racconta Pallini – l’assessore all’ambiente aveva chiesto al comandante della polizia municipale Luisa Zampiceni, nonché "moglie" della Lombardo - di creare un. Dato che c’era bisogno di competenze di carattere amministrativo elevate, Zampiceni fa il nome di Federica Lombardo come possibile responsabile del nucleo. Lombardo dà la propria disponibilità. La giunta però rifiuta la nomina, adducendo l'inopportunità che due persone, unite civilmente, lavorino nello stesso ufficio". Fin qui niente di male. "l problema vero è che la giunta, a un mese di distanza, haquesta vicendacome capo dell’area tecnica - continua l’avvocato – e quando Lombardo ha chiesto spiegazioni le è stato risposto che la decisione non era di natura discriminatoria, ma legata al fatto che lei".Una vicenda dolorosa, diventata di dominio pubblico, perche è rimasta come dipendente al Comune ma si è vista«non nell’inquadramento perché è vietato dalla legge, ma nelle mansioni effettive: essendole stata tolta la responsabilità di quell’ufficio ha perso di conseguenza anche l’indennità legata a quella posizione con risvolti più che negativi in termini economici". Ecco perché Lombardo ha deciso di fare causa.la moglieha iniziato ad avere problemi sul posto di lavoro. "Le sono state elevate una serie infinita di. C’è stato un tentativo di allontanarla, ma poiché la polizia municipale è gestita da un consorzio composto daogni decisione deve essere presa da tutti i sindaci e in questo caso gli altri due non hanno acconsentito a esautorarla". Si attende il 26 novembre per le conclusioni degli avvocati. Nei giorni successivi il giudice depositerà la sentenza.