Donnexstrada: il progetto al femminile per donare serenità a chi non si sente sicura

Le aggressioni sessuali

Il progetto Donnexstrada

Come funziona e come aderire

"Torno da sola stasera, non metto la gonna". "Tengo le chiavi in mano durante il tragitto". "Posso chiamarti mentre torno?". Sono frasi che ogniha pronunciato almeno una volta nella vita, parole dette con il paradosso di unache non dovrebbe esistere. Frasi ritenute incomprensibili all'altro sesso, ma frutto di un, commenti fastidiosi, occhiate sgradevoli.Secondo alcune ricerche Istat il, vale a dire circa 8,8 milioni, ha subitoalmeno una volta nella vita. Quelle più frequenti sono le(4,8 milioni), seguite dai(4 milioni) e infine dai cosiddetti 'atti di esibizionismo', cioè tutti quegli episodi dicostretti ad assistervi. Questi ultimi, in quanto gesti nei quali non vi è alcun contatto con genitali o zone erogene della persona presente, non sono ancora ritenuti configurabili come. Di fatto, si può quindi parlare di violenza sessuale solo e soltanto se la donna risulta soggetto passivo costretto a compiere e subire atti sessuali. Altrimenti? Altrimenti è solo una "noiosa! E fattela una risata!". Perché di fronte a uno sconosciuto che si masturba davanti a te, il divertimento è evidente, no?La questione è, purtroppo, più che nota a tutti e, per questo motivo, a marzo 2021 nasce su Instagram il progetto " DonnexStrada " da un’idea di Laura De Dilectis, e in pochi mesi raggiunge più di 100mila follower. DonnexStrada è unanata con lo scopo ditutte coloro che, in qualsiasi momento della giornata, non si sentono al sicuro. La volontà è tanta, l’obiettivo comune: donare tranquillità a chi,, è costretta a guardarsi continuamente le spalle. La realizzazione del sogno di una società diversa da quella odierna sembra però ancora lontano; al momento, procurarsi gli strumenti utili per contenere il problema, sembra così l’unica soluzione attuabile.Essere aiutate è facile: basta infatti contattare laDonnexStrada e sarà subitoche farà compagnia a chi, in quel momento, non se la sente di percorrere il tragitto da sola. L’associazione offre inoltre uno Sportello di supporto psicologico , nel quale professioniste della salute mentale offrono i loro servizi di supporto a prezzi calmierati. DonnexStrada e la sua community sono inoltre, aperti quindi ad aiutare le più svariate situazioni di difficoltà. Oltre a firmare e condividere il manifesto, divenendo cosìa favore del progetto, è possibile anche sostenere l’iniziativa con unae divenirein modo semplice e veloce: nella sezione Cosa Puoi fare Tu del sito donnexstrada.it sono presenti tutte le informazioni per entrare in contatto col team e dare il proprio speciale contributo. Aiutare e sapere di poter essere aiutate è importante perché, come recita il Manifesto di DonnexStrada: ", e alle persone, alle loro storie, alle loro sensazioni".