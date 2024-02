Dopo il furto all'ospedale, dalla Lapponia arrivano tanti Babbi Natale per riportare il sorriso

Dalla(Nuovo Ospedale Apuane), nel reparto di oncologia , dove malviventi cinici e senza cuore hanno sottratto una chitarra e un impianto hi-fi. Il furto è stato messo a segno , si presuppone, nell’ultima settimana di novembre e ha ferito un ambiente simbolico del reparto:. Un locale dove i pazienti del reparto e i familiari possono trascorrere momenti di, di musica e bere una tisana. In pratica possono sottoporsi alla terapia dell’anima che dà forza alle terapie sanitarie alla avanguardia.Era stato, direttore del reparto di oncologia , sostenitore e organizzatore di eventi dell’Associazione “Donatori di musica”, a lanciare l’urlo di dolore perché i suoi pazienti erano rimasti senza, in partica senza musica. E così da una Lapponia vicinissima a Massa, Babbo Natale ha risposto depositando il primo dono:. Sotto la barba bianca e il cappello rosso di Babbo Natale si cela il volto di un medico dell’Opa di Massa:. Antonelli è un anestesista e rianimatore. Quando la sala Maria Dolci è stata ferita dal furto, Antonelli era a Palermo e ha letto il messaggio del suo collega. “Sono un musicista che ha scelto di essere medico ho suonato al Noa e non ho potuto resistere. Avevo una chitarra folk e ho deciso all’istante di donarla al Noa” dice Antonelli. E così al rientro a Massa, Antonelli ha donato la chitarra.Ma Babbo Natale ha anche il volto di una giovane donna massese,che ha regalato l’impianto stereo . Un gesto spontaneo che nasce dal cuore di questa giovane donna per ricordare il. “Mio padre avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 7 dicembre. Se ne è andato quattro anni fa per una patologia tumorale. Lui ha combattuto avendo accanto la famiglia. Ma i pazienti che arrivano al Noa da fuori possono sentirsi soli. Se il mio hi-fi con la musica regalerà solo un sorriso a uno di loro sarò felice. Mio padre lo avrebbe fatto e io” racconta Balloni. E così, dalla Lapponia al Noa nella sala Maria Dolci è tornata la musica, grazie a un mondo di solidarietà e di amore.