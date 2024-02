Due piccoli di tartaruga gigante delle Galapagos sono nati in uno zoo britannico

Per la prima volta due tartarughe giganti delle Galapagos sono state fatte nascere con successo in uno zoo britannico. A darne notizia, tramite la Bbc, è il Crocodiles of the World a Brize Norton, nell'Oxfordshire. I genitori dei due nuovi esemplari, due piccolini delle dimensioni attuali di una pallina da tennis ma che cresceranno fino a pesare circa 190/200 chilogrammi da adulti, sono Dirk, 70 anni, e la mamma Charlie, 21. L'accoppiamento, una pratica abbastanza regolare anche all'interno dello zoo stesso tra i quattro esemplari adulti presenti, è avvenuto lo scorso novembre, ma per le femmine della specie è molto difficile deporre uova fertili. Quando è successo a Charlie queste sono state messe in un'incubatrice per i successivi quattro mesi, ed entrambi si sono schiuse all'inizio di aprile.

Dirk, il padre dei due nuovi nati, è arrivato per la prima volta nel Regno Unito dall'ambiente selvaggio delle isole Galapagos nel 1962 e oggi è descritto come in "ottime condizioni fisiche". Le tartarughe giganti che prendono il nome dall'arcipelago vulcanico dell’Oceano Pacifico, hanno un'aspettativa media di vita di oltre 100 anni e sono spesso associate al nome di Charles Darwin, che studiandole ha introdotto la teoria dell'evoluzione nella moderna scienza. Oggi questa specie è classificata come "in pericolo" sulla Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Salvaguardia della Natura: nel mondo ne esistono infatti circa 15mila esemplari, rispetto alle 200mila unità registrate nel XIX secolo.

Nello zoo a Brize Norton si trovano attualmente quattro tartarughe giganti adulte, tre femmine –chiamate Zuzu, Isabella e Charlie– e Dirk, che prende il nome dall'attore Dirk Diggler del film Boogie Nights. Shaun Foggett, fondatore di Crocodiles of the World, ha detto: "Siamo incredibilmente orgogliosi di aver allevato con successo queste tartarughe, che in precedenza sono state molto vicine all'estinzione. Si trovano ancora ad affrontare un futuro incerto – aggiunge – principalmente a causa del sovrasfruttamento storico e della predazione delle uova da parte di specie invasive". "Abbiamo tutti desiderato questo giorno da quando le tartarughe giganti si sono unite a noi nel 2018 – conclude Foggett – ed è un risultato significativo per aiutare a preservare questa specie". I custodi del settore dedicato a questi esemplari stanno monitorando da vicino i progressi delle tartarughe e le alimentano con una dieta a base di erbe secche, verdure a foglia e cactus. Una dieta sana perché i piccolini possano diventare presto sani e robusti giganti degni del loro nome.