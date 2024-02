Federico Fashion Style, tanto lavoro dietro paillettes e lustrini: "Domenica super operativa"

Dietro paillettes e lustrini tanto impegno e forza di volontà. Il popolare personaggio tv, all'anagrafe Federico Lauri , ha appena aperto una Firenze, in Borgo degli Albizi 63, nel cuore della Città del giglio. L'inaugurazione sabato 16 luglio alla presenza di centinaia di persone, tantissimi fan e qualche personaggio vip come(pronipote di Guccio Gucci, fondatore della celebre casa di moda) insieme a mamma Stefania e al fidanzato Francesco Chiofalo (ex volto di 'Temptation Island' e recentemente 'pupo' a 'La pupa e il secchione show' di Barbara D'Urso). Il parrucchiere dei vip , già protagonista del suo programma tv '', anche a Firenze ha fatto le cose in grande allestendo un negozio da favola in stile chic, per un tripudio di oro e scintillio. All'inaugurazione è poi seguito un party privato in una delle terrazze panoramiche più esclusive della città, a pochi metri dal Duomo, dove tra balli e brindisi la festa è andata avanti fino aMa nella calda domenica 17 luglio, Federico Fashion Style ha subito iniziato a lavorare. Perché, come spesso racconta tramite i social (su Instagram ha un seguito di 1,1 milioni di fan), nessuno gli ha mai regalato nulla. "" racconta nelle Storie Instagram andando al salone per le prime acconciature fiorentine.L'imprenditore è cresciuto con l'stretta tra le dita tanto da aprire il suo primo salone di bellezza a soli 18 anni. Al negozio di Anzio sono seguiti quelli in Corso Como a Milano, alla Rinascente di Roma, a Napoli (Palazzo Coinn) e adesso Firenze. Insomma, unin perfetta regola che si destreggia tra lavoro e famiglia visto che è sposato da tempo con Letizia Porcu con cui ha una figlia, Sophie Maelle, nata nel 2017 tramite inseminazione artificiale.Spesso al centro del gossip per il suo- si ritrova a essere additato e il suo orientamento sessuale messo in discussione - il parrucchiere dei vip, Valeria Marini in primis, non perde mai di vista il suo primo obiettivo (che è anche quello più importante): mettere al centro dei suoi progetti il benessere e la bellezza delle donne. Recentemente, infatti, ha fatto un piccolo grande regalo alle 'amiche' di "", l'associazione che si occupa del tumore al seno , donando i rossetti della sua linea make-up.