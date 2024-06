Fedez sbarca su OnlyFans, la rivelazione a La Zanzara: “Ma niente sesso esplicito”

“Tutti mi dicono che devo ripulire la mia immagine e io apro un canale OnlyFans”: Fedez torna a parlare a La Zanzara su Radio 24, nella puntata del 20 giugno, in uno scambio di messaggi con il conduttore Giuseppe Cruciani. Perché “Quando mi consigliano di fare una cosa, di solito faccio l'esatto contrario”.

Già qualche tempo fa aveva già rivelato la volontà di aprire una sua pagina all’interno della nota piattaforma per adulti e ora spiega: “Ho firmato una collaborazione con OnlyFans, lo dico a te prima che ai miei genitori. So che ci tieni a queste cose”.

Fedez sbarca su OnlyFans: la rivelazione a La Zanzara

La notizia è questa: Federico Lucia, in arte Fedez, apre un suo profilo su OnlyFans. Ed emerge da uno scambio di messaggi via WhatsAppa che avrebbe avuto con Cruciani in mattinata, come spiega questo in trasmissione. Messaggi che riporta in diretta a La Zanzara, “ho la sua autorizzazione totale a fare questa cosa”, aggiunge, rispondendo alle proteste scherzose del collega David Parenzo. “E che siamo diventati, Radio Fedez? – chiede sarcasticamente quest’ultimo co-conduttore del programma radiofonico –. (Manda) Le veline come un ministro? Apre un canale OnlyFans e chi se ne frega!”.

Giuseppe Cruciani conduce "La Zanzara" su Radio24

A qualcuno, però, interessa, vista l’attenzione mediatica che il rapper ha ‘addosso’ in questo periodo, vuoi per la (sembra ormai definitiva) fine della relazione con la moglie Chiara Ferragni, vuoi per il ritorno sulla scena musicale, col brano “Sexy Shop” con Emis Killa. Insomma il sesso e tutto ciò che ci gira intorno sembra essere un argomento caro al rapper in questo periodo, anche se non userà nuovo canale sulla piattaforma OnlyFans (che dovrebbe essere pubblico nei prossimi giorni) per diffondere contenuti espliciti. “Sesso esplicito? Ma va, un sacco di star americane lo usano per altro, per raccontare la loro vita”, dice a Cruciani nello scambio di messaggi in puntata. Il conduttore tira quindi un sospiro di sollievo, dopo l’annuncio: “Ah, meno male. Pensavo mi dicessi che volevi scrivere un libro sulla Lucarelli. OnlyFans, va benissimo. Adesso che ci penso però – ci ripensa – OnlyFans? Ma che vuol dire? Sei matto?”

Un canale per “ripulirsi l’immagine”

Il rapper di Rozzano sembra voler aderire alla “politica” più soft della piattaforma statunitense, conosciuta invece soprattutto per essere utilizzata da persone (la maggioranza è di genere femminile ma sono tanti anche gli uomini creator, non solo utenti) che, in cambio di denaro, offrono contenuti hard e non solo ai loro abbonati.

Fedez precisa di aver chiuso “un rapporto di collaborazione con OnlyFans per aprire un canale. Però fa ridere – aggiunge –, tutti mi consigliano che devo ripulirmi l’immagine e io, tac, canale OnlyFans”, se la ride. Sembra, dunque, trattarsi di un accordo puramente commerciale, e di conseguenza i contenuti potrebbero essere non a pagamento. Ma vedremo.

“Più in generale quando tutti ti dicono di fare una cosa, non so perché a me viene in mente di fare l’esatto contrario – prosegue il 34enne–. Comunque adesso che mi hai dato l’idea di fare un libro sulla Lucarelli ci penso anche su quello”, conclude.

Insomma l’annuncio è stato fatto. Che sia per ripulire l’immagine a suo modo – infangata soprattutto dalle ‘magagne’ legali in cui si è ritrovato recentemente per il pestaggio di Cristiano Iovino in cui è indagato, ad esempio – o che sia per imboccare una svolta ancora mai percorsa nella sua carriera, sarà da vedere. Certo è che il rapper milanese non lascia nulla di intentato per far parlare di sé, finalmente libero dall’ombra opprimente della moglie. Come sono cambiati i tempi...