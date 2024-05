Francia, Macron vuole il “dovere di visita” per i padri separati. E se non sono adatti?

E' polemica per la "campagna paritaria" sui genitori promossa dal presidente francese Emmanuel Macron . Il provvedimento rientra nella linea già adottata in campo scolastico per un ritorno all'autorità. E adesso il capo di Stato lo auspica anche per la famiglia con l'obiettivo di ricostruire una società più forte e coesa.

Il dovere di visita a carico dei padri

" Ci vuole un dovere di visita a carico dei padri , in modo che gli uomini divorziati non possano sottrarsi alle loro responsabilità di genitori e non lascino alle ex mogli o compagne tutto il peso di allevare i figli", ha spiegato il politico in un'intervista. intervista al settimanale Elle .

Ne fa una questione di parità tra uomini e donne: " Quando un padre c'è, deve esercitare tutti i suoi doveri. Un dovere di visita, di accompagnamento, fino all'età adulta del figlio. Il progetto genitoriale deve andare al di là dei destini della coppia E la madre deve poter esigere visite regolari del padre. Ma è meglio anche per il bambino perché se non vede mai il padre si sente abbandonato e ha un diverso sviluppo affettivo ed educativo".

Della stessa opinione è la ministra per la parità di genere, Aurora Bergé : "Non è un dibattito reazionario, ci siamo troppo abituati a pensare che le donne possano farcela da sole. Certi padri chiamano il venerdì sera per avvisare che nel fine settimana non ci saranno e sono le madri a dovere sempre adattarsi. Questo deve cambiare".

Proposta di Macron di istituire l'obbligo di visita per i padri separati

In Francia 1,7 milioni di famiglie monoparentali

L'idea non è venuta al caso al 46enne di Amiens. I dati gli danno ragione visto che in Francia una famiglia su quattro è composta da un solo genitore, che nell'85% è la madre . Una situazione che riguarda 1,7 milioni di famiglie e 3,1 migliori di figli in minore età.

Il diritto di visita si potrebbe trasformare in dovere , come da proposta di legge già depositata dalla destra gollista, il cui mancato rispetto prevederebbe la pena di un anno di carcere e un'ammenda di 15 mila euro.

L'attacco delle femministe